Tanto en nombre como en rendimiento, Marcos Rojo es de los futbolistas de mayor jerarquía en el fútbol argentino, y desde hace dos años que Boca goza de tenerlo en sus filas incluso como capitán. Allí, el ex Manchester United ya disputó 59 partidos y convirtió 6 goles, sumando a su vez cuatro títulos locales con el Xeneize.

En febrero de 2021, Rojo arribó desde el mencionado club británico con el pase en su poder pero con un último paso a préstamo en Estudiantes de La Plata. Y mientras se encontraba en el Pincha, el defensor zurdo fue tentado por Boca y por River para sumarse en condición de libre. Como ya sabemos, el dos veces mundialista de 32 años terminó decantándose por los de Brandsen 805, pero eso estuvo realmente cerca de cambiar y el propio Rojo confesó esto hace escasas horas.

Es que el capitán de Boca dio una entrevista a Matías Peliccioni en el "Líbero VS" de TyC Sports y allí esobozó que era una realidad que tuvo un llamado con Marcelo Gallardo en donde lo tentó para jugar en River y que incluso también fue llamado por Enzo Pérez, a quien conoce de su primer paso por Estudiantes y por su ciclo compartido en la Selección Argentina.

En el adelanto de dicha entrevista, Rojo soltó: "Mi vieja es de River y me pedía que no vaya a Boca, ahora es una hincha más y grita todos los goles. No le conté cuando me llamó Gallardo, no se lo conté a nadie. Ya estaba a punto de firmar con Boca, pero Enzo Pérez me llamó y me dijo que Gallardo quería hablar conmigo, hablamos de fútbol, ja. No sé como se habrán enterado que estaba por firmar con Boca, estaba convencido. Igual con él (Enzo) siempre la mejor".

Además, el defensor xeneize confesó que el capitán del eterno rival no se tomó bien que elija a Boca sobre River: "Enzo Pérez se enojó conmigo, él quería que vaya a River. Le dije, 'Enzo, ¿sos boludo?' En la cancha nos matamos, ja. Le pegaba a propósito y yo me reía, pero él estaba enojado en serio". Luego, reveló que su amistad regresó cuando se cruzaron de casualidad en un hotel en Bariloche de vacaciones. Así, Marcos Rojo reveló que su relación con Enzo Pérez pudo haber interferido en su llegada a Boca, pero el ex Manchester United tenía su decisión firme.