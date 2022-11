Boca quiere cerrar el año futbolístico con un nuevo campeonato. Este domingo, a partir de las 17 horas, los dirigidos por Hugo Ibarra se medirán frente a Racing por el Trofeo de Campeones, en la provincia de San Luis.

Después de que Ibarra realizara diferentes ensayos para conformar el equipo titular, el que estuvo alternando fue Darío Benedetto, quien palpitó el duelo ante la Academia en una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol.

Benedetto no formó parte de los titulares en la práctica matutina de este sábado, por lo que los hinchas de Boca se alarmaron y también se preguntaron si podrá decir presente, ya que el Pipa se está terminando de recuperar de un desgarro sufrido el pasado 20 de octubre ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Al momento de comentar cómo se encuentra de la lesión en el sóleo derecho, el ex atacante de Elche y Olympique de Marseille, destacó: "Físicamente llego al límite. Me esforcé muchísimo para estar en el partido, me siento bien pero estoy para jugar unos minutos. El desgarro casi ni lo siento".

A partir de su relato, el Pipa terminó de afirmar que Hugo Ibarra no lo podrá tener desde el comienzo, pero si llega a necesitarlo, lo lanzará al campo de juego. Eso sí, su reemplazante será el catamarqueño Luis Vázquez.

¿Cómo formará Boca? Excepto de que ocurra algún imponderable, los de La Ribera saltarán al Parque La Pedrera con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Vázquez y Norberto Briasco.