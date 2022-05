Después de su paso por Boca en 2014 y tras su estadía a préstamo en Estudiantes de La Plata, Luciano Acosta se fue al DC United de la MLS de Estados Unidos. Y allí jugó cuatro temporadas, entre 2016 y 2019. En ese lapso, el delantero tuvo la posiblidad de compartir equipo con Wayne Rooney.

En una charla con "Sportscenter" (ESPN), "Lucho" recordó esa época en la que vivió el día a día de la MLS junto a una de las leyendas del fútbol inglés. "Los años que estuvimos juntos íbamos a comer y eso... Teníamos una buena amistad. La relación dentro de la cancha también era buena. Nos escribíamos mensajes, desayunábamos juntos, nos contábamos anécdotas...", mencionó.

Pero eso no fue todo: Acosta también contó qué le dijo Rooney sobre Boca. "Wayne me dijo una vez: 'Yo creo que hubiese sido un buen jugador para Boca'. Creo que fue en el último año, teníamos una buena relación fuera del campo. Hablábamos de todo, nos contábamos anécdotadas. Le pregunté si Boca o River y me dijo que creía que hubiese sido un buen jugador para Boca", manifestó Luciano.

Además, en cuanto a su carrera personal, Lucho expresó su deseo de regresar al Xeneize en algún momento: "Sueño con volver. A principios de año dije que quería volver y no se dio. Pero me gustaría. En algún momento voy a volver y sino volveré como un hincha más y estaré alentando a Boca".