Antes de recibir a Boca por la Copa Libertadores, Corinthians recibió un duro golpe. El equipo brasileño perdió ante Palmeiras por 3-0 por el torneo local y por eso el director técnico tuvo que dar explicaciones. Vitor Pereira habló en conferencia de prensa y sorprendió a todos con una frase sobre su labor con el plantel.

"Se jugaron dos clásicos, uno con tres días de trabajo y otro con dos semanas, contra un club que tiene dos años de trabajo. Ellos tienen dos años de trabajo, nosotros tenemos dos semanas. No es fácil construir un proceso de juego, no hago milagros, no tengo una varita mágica, no soy un mago", manifestó el entrenador.

"Tuvimos un rival más fuerte, más agresivo que Ponte Preta, un árbitro que también permitió que la agresividad fuera siempre al límite y no pudimos liberarnos realmente de esa presión", fue el análisis de Pereira sobre el duelo contra el "Verdao".

"En el segundo tiempo tuvimos un poco más de paciencia, que fue un error que cometimos en el primer tiempo. Cuando la pelota entró al pasillo y queríamos acelerar, entrar a ese pasillo, no teníamos intención de conectar corredores, ahí teníamos dificultades y por alguna falta de movilidad", sentenció el DT. El "Timao" buscará los tres puntos contra Boca en el medio de un ambiente caldeado.