Todo puede ocurrir en un abrir y cerra de ojos en el Xeneize. Boca es un mundo aparte y este sábado, a horas de un duelo clave por la Liga Profesional ante Vélez, no fue la excepción: Hugo Ibarra ya tiene su 11, Mateo Retegui habló sobre su posible regreso y aseguraron la fecha para el regreso de Sebastián Villa.

Boca está de parabienes en las últimas semanas. Es que tras jornadas donde reinaba el caos en la Ribera por malos resultados, discusiones dentro del plantel y entre los jugadores con el Consejo del Fútbol, el Xeneize sanó las problemáticas y los rendimientos empezaron a cambiar y acompañar a la Ribera, los que le permitieron sumarse a la lucha por el campeonato estando como escoltas en la Liga Profesional y en semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Quilmes la pasada semana.

Además, bajo las órdenes de Hugo Ibarra el Xeneize siguió con la línea de contar en demasía con los juveniles producto de las inferiores, los cuales ya fueron 31 los pibes producto del semillero del Boca Predio que debutaron desde principio del 2020 hasta la fecha y constantemente van adquiriendo rodaje más y más juveniles para que al menos se entrenen en el primer equipo y que tengan su primera convocatoria, como le sucedió a Matías Olguín el pasado fin de semana ante Godoy Cruz, quien no jugó pero estuvo en el banco de suplentes.

Ahora, el turno le llegó a un nuevo producto de las inferiores de la Ribera como es el caso de Simón Rivero. En la nómina de concentrados para recibir a Vélez el domingo a las 18 horas en La Bombonera aparece entre varios pibes y experimentados este volante cordobés categoría 2003. Rivero ya estuvo entre los convocados en 2021 en aquellos partidos donde Boca tuvo que jugar con la reserva ante Banfield y San Lorenzo por el aislamiento del plantel profesional en pleno pico de la pandemia del COVID-19, pero no sumó minutos allí.

Mateo Retegui continúa en un gran momento individual. Tigre le ganó a Aldosivi por 3-0 en Victoria y el delantero marcó un doblete. Así, ahora es el goleador de la Liga Profesional 2022 con mucha más ventaja: suma 15 gritos y le saca cuatro de ventaja a Franco Cristaldo. Mientras tanto, en Boca lo esperan.

"El equipo jugó un gran partido. Estamos todos en un nivel alto y eso hace que juguemos así. Fuimos muy superiores y estamos contentos. Queremos entrar a la Copa y darle alegrías a la gente", manifestó el atacante en TNT Sports tras la victoria del "Matador". Y también le preguntaron por su posible regreso al Xeneize.

"Estoy contento, en mi posición tengo que hacer goles. Es lindo, me da confianza. Mis compañeros y el cuerpo técnico me dan confianza, espero poder seguir aportando con goles", dijo Mateo sobre su momento. Y añadió: "Estoy tranquilo, muy contento donde estoy. Me siento un chico salido del club. Soy de la zona, he venido a la cancha de chico... Disfruto de este momento".

A mediados de este año, y tras la disputa entre el plantel y el Consejo de Fútbol, Carlos Izquierdoz se fue de Boca. El defensor pasó de ser titular y capitán del equipo a suplente y la situación derivó en su salida al Sporting Gijón de España.

En aquel entonces, la decisión generó división entre los hinchas: muchos respaldaron la decisión de los dirigentes y otros remarcaron la importancia de la partida del "Cali". Pero ahora ese tema quedó atrás, dado que Boca encontró solidez defensiva por medio de Marcos Rojo y Nicolás Figal.

Mientras tanto, Izquierdoz comenzó una nueva etapa en su carrera en España, pero este viernes volvió a generar comentarios en Argentina. Por la octava fecha del torneo de Segunda División español, el Sporting visitó al Tenerife e igualó por 1-1, pero el partido tuvo una jugada polémica protagonizada por el "Cali".

El último miércoles fue un día triste para el hincha de Boca. Uno de los micros que llevaba a un grupo de simpatizantes volcó en la ruta y provocó la muerte de Paola Fleitas, una joven de 32 años. Entre los heridos estaba Daiana, que hace horas publicó un hilo en Twitter sobre el accidente.

"El peor momento de mi vida", aseguró la simpatizante, que sufrió dos fracturas (una en la cadera y otra en el final de la columna) y continúa internada en Mendoza. Junto con Paola eran las únicas dos mujeres que había entre los pasajeros. Eran amigas y se conocieron por su pasión por el Xeneize.

"En la tele decía 'falleció una mujer'. Yo sabía que era ella, solo eramos dos chicas en el micro y yo estaba viva, pero rogaba que se hayan equivocado, que no sea como estaban diciendo", relató. "Se me partió el alma en mil pedazos", dijo sobre el momento en el que le confirmaron la noticia.

Boca sabe que, si quiere seguir peleando por el título en la Liga Profesional 2022, no puede perder puntos. La victoria de Racing sobre Rosario Central le metió presión al Xeneize, que tiene que mantener el pulso y seguir a la espera de que Atlético Tucumán tenga un traspié. Con esta situación planteada, Hugo Ibarra ya definió al equipo titular para este domingo.

El compromiso de este fin de semana será frente a Vélez y el cuerpo técnico sabe que en La Bombonera no puede dejar escapar ni un empate. Por ese motivo, la decisión del "Negro" y sus colaboradores fue poner a lo mejor que hay a disposición. Eso sí: Marcos Rojo y Nicolás Figal quedaron afuera y se perfilan para regresar ante Gimnasia.

¿Quiénes jugarán este domingo? Advíncula, Zambrano y Fabra "reforzarán" a la línea defensiva tras volver de sus selecciones y Gabriel Aranda le ganó la pulseada a Facundo Roncaglia en el lugar que falta. Además, en el medio, Ibarra le dará otra chance a Óscar Romero.

"Villa sigue siendo el mejor jugador del fútbol argentino", ratificó Juan Román Riquelme hace algunas semanas. La valoración deportiva que tienen en Boca sobre el colombiano está a la vista. Y por eso todos en el club esperan con ansias el regreso del delantero.

Justo en la previa del Superclásico ante River, Sebastián se lesionó y tuvo que ser operado. Esa mala noticia se sumó a la baja de Exequiel Zeballos, por lo que el Xeneize se quedó sin extremos. La aparición de Luca Langoni fue una salvación pero aún así el Consejo aguarda por el retorno de Villa.

¿Cuándo podría regresar el colombiano? El periodista Marcos Bonocore informó que el jueves "se presentó a entrenar con el plantel en día libre". Y las noticias, por ahora, son buenas: "Responde bien ante las exigencias y realiza trabajos de campo. Lo probarán en breve".

Si bien el equipo está rindiendo y los resultados positivos se repiten, hay una cuestión que preocupa a Hugo Ibarra y sus colaboradores. El plantel de Boca siempre encuentra alternativas importantes entre los suplentes y juveniles pero varias de las figuras titulares fueron baja en las últimas semanas.

Por caso, este domingo el Xeneize recibirá a Vélez sin Marcos Rojo y Nicolás Figal, la zaga de centrales titular para el entrenador. En sus lugares estarán Carlos Zambrano y Gabriel Aranda. De todas maneras, esta situación sirve para que el cuerpo técnico tome una importante decisión de cara a lo que viene.

Octubre será un mes importantísimo para el club. El plantel se la juega en la Liga Profesional 2022 y la Copa Argentina y de los resultados de estas semanas depende la obtención o no de más títulos. Por eso, Ibarra y sus asistentes ya tienen una regla a seguir en cuanto a los lesionados.

Luego de dos partidos seguidos en Mendoza, el pasado viernes por Liga ante Godoy Cruz y entre semana frente a Quilmes por Copa Argentina, Boca vuelve a Brandsen 805 para el cruce contra Vélez de este domingo a las 18 horas en La Bombonera, correspondiente de la fecha 22 del campeonato que tiene al Xeneize como escolta parcial. Ganando, dependerá de lo que pase más temprano con Atlético Tucumán para saber si los de Hugo Ibarra serán o no punteros del torneo.

Y si bien en relación a la última jornada de la liga que tuvo que disputar Boca, aquella contra el Tomba en el Malvinas Argentinas, para este cruce con Vélez hay varios jugadores que regresan a la nómina tras la fecha FIFA como Frank Fabra, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, siguen habiendo numerosas bajas en el plantel xeneize por cuestiones físicas como sucede con Marcos Rojo, Nicolás Figal, Norberto Briasco, Aaron Molinas y Juan Ramírez, mientras que otras bajas como la de Nicolás Orsini se sostiene y está relacionada a decisiones técnicas del entrenador boquense.

Para reemplazar todas las ausencias, en la nómina de convocados de Boca para enfrentar a Vélez nuevamente aparecen una extensa cantidad de juveniles dando sus primeros pasos, algo que si bien es frecuente en la Ribera desde el 2020 hasta la actualidad -periodo donde 31 chicos de Reserva debutaron en primera- en las últimas jornadas se vio en demasía. Y por eso, se pudo ver un modus operandi de la dirigencia xeneize en relación a sus joyas, ya que algo que sucedió este sábado viene replicándose casi sin excepción.

Este domingo, a las 18, Boca recibe a Vélez por la fecha 22 de la Liga Profesional 2022. El Xeneize suma 39 puntos y fue superado por Racing este viernes, por lo que tiene que ganar para al menos mantenerse en su lugar de único escolta: Atlético Tucumán lidera con 41 y visitará a Patronato en Entre Ríos.

Hugo Ibarra definió este sábado los once titulares para el duelo frente al "Fortín". Los que jugarán desde el arranque serán: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Óscar Romero, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Sin embargo, la planificación del partido también tiene otro nombre como protagonista. El periodista Marcos Bonocore reveló que Diego González "podría sumar minutos", en lo que sería su regreso al conjunto azul y oro después de cinco meses alejado de las canchas.

La victoria de Racing trasnforma al Boca-Vélez del próximo domingo en un duelo clave. El Xeneize, que además saldrá a la cancha conociendo el resultado de Atlético Tucumán (juega antes vs. Central Córdoba), tendrá que ganar para seguir prendido en la lucha por el campeonato.

El Fortín, de olvidable semestre a nivel local, viene de ganar después de 11 encuentros e intentará mostrar su mejor versión en La Bombonera. Este domingo, saltará al campo de juego con cuatro exfutbolistas xeneizes que buscarán llevarse los 3 puntos. Los repasamos.