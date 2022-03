A pesar de que Boca se llevó el triunfo ante Estudiantes, se generó muchísima preocupación entre los hinchas y el cuerpo técnico en la previa al Superclásico contra River por el cambio de Carlos Izquierdoz. Además, apareció Mario Pergolini con durísimas declaraciones ante la dirigencia, donde el principal apuntado fue Riquelme.

Boca le sacó el invicto a Estudiantes y llega afilado al Superclásico

A una semana del Superclásico con River, Boca le ganó 1-0 a Estudiantes en La Plata y le cortó el invicto. El gol lo marcó Luis Advíncula después de una enorme conexión entre Aaron Molinas y Sebastián Villa, quien ejecutó un gran centro para que cabecee el peruano.

Fue un correcto partido del Xeneize, que cambió rotundamente la cara después de lo que había sido la caída frente a Huracán.

Enorme preocupación en Boca por Izquierdoz: ¿Llegará al Superclásico con River?

Después de que se encendieran las alarmas con el estado físico de Óscar Romero y Darío Benedetto, quienes están en duda para jugar ante los de Gallardo, en el choque frente a Estudiantes hubo una nueva complicación para el Xeneize. Y el protagonista fue Carlos Izquierdoz.

Cuando el reloj marcaba los 24 minutos del primer tiempo, el Cali se esforzó para disputar el balón, pisó mal y acusó un gran dolor en su tobillo izquierdo, por lo que tuvo que pedir la modificación.

En el mundo Boca, rápidamente, se paralizaron los corazones y estarán muy atentos al transcurso de la semana, ya que es muy factible que el ex defensor de Santos Laguna se realice estudios para determinar el grado de la lesión, debido a que podría tratarse de un esguince y significaría una ausencia muy importante para Battaglia.

¿Battaglia tiene banca en Boca? "No todas van a salir bien"

La semana previa a la visita de Boca a Estudiantes de La Plata no fue para nada tranquila para Sebastián Battaglia. Se puso en duda la continuidad del entrenador, ya que los hinchas habían quedado muy disconformes por la derrota ante Huracán y desde el Consejo de Fútbol le habían pedido un cambio de actitud para con el plantel y se notó en el choque con el Pincha.

En rueda de prensa, antes de que comenzara el encuentro contra los dirigidos por Ricardo Zielinski, el Patrón se puso algo firme al explicar cómo es el trato con Battaglia: "Conozco a Seba desde los 18 años. En el vestuario me tocaba prestarle el shampoo y el jabón porque no traía con qué bañarse. ¿Creen que ahora no le puedo decir si me gusta una cosa o la otra? Queremos que le vaya muy bien. Soy un deseoso de que Seba haga las cosas muy bien, que el plantel se sienta cómodo y que los resultados siempre se den. Pero es fútbol, no todas van a salir bien", sostuvo.

Antes de dirigirse hacia el palco, Bermúdez explicó que Battaglia "tiene que saber que esto es Boca, y él lo sabe. Él es el técnico de Boca hoy, tiene que encontrar la tranquilidad en su función. Los que estamos alrededor confiamos en él, el hincha confía en él. Está feliz con Battaglia. No hay que dejarse llevar por los comentarios negativos. Es fútbol. Cuando hay preocupación es por el fútbol; cuando los resultados no se dan, es fútbol. Y cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Para eso estamos". A pesar de los temores que se generaron en los alrededores de Brandsen 805, en el Consejo de Fútbol están convencidos de que la idea del entrenador es la que sostendrán de aquí al final.

Golpe inesperado en Boca: la increíble decisión de Pergolini que va contra los planes de Riquelme

A principios del 2021, lo que parecía un rumor se volvió una realidad. Mario Pergolini confirmó que la relación con Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol de Boca no era la mejor y por eso anunció su renuncia al cargo de vicepresidente primero. Desde entonces, se volvió un crítico más de la gestión actual.

A pesar de que formó parte de la vigente Comisión Directiva, el empresario de medios dio declaraciones en distintos momentos y siempre marcó los errores que él veía en el manejo del club. Sin ir más lejos, el jueves publicó en Instagram: "Si no se reúne la comisión directiva... ¿Cómo se toman las decisiones? No es un enigmático. Es pedir que se hagan las cosas como se debe".

Según informó el periodista Ezequiel Sosa, "Mario Pergolini mantiene las primeras conversaciones con el arco opositor que participará de las elecciones en Boca en el 2023. Después de su renuncia, está decidido a participar nuevamente en política, está vez, en contra del actual oficialismo". ¿Mario cruza de vereda?

Lo anunció Ameal: Boca tendrá una mujer en la vicepresidencia por primera vez

El 31 de enero de este año, Boca recibió una mala noticia: el fallecimiento de Roberto Digón, vicepresidente tercero del club de la Ribera. El histórico dirigente del Xeneize murió a los 86 años y dejó un profundo dolor en sus seres queridos: la institución estuvo de luto durante dos días.

Tras más de un mes de aquel triste episodio, Jorge Amor Ameal confirmó quién será la persona que tomará el cargo de Digón. Y el anuncio implica un cambio importante para la historia del club: por primera vez en casi 117 años, una mujer ocupará la vicepresidencia.

"Les quiero anunciar que Adriana Bravo seguramente será nombrada como una de las vicepresidentas. La primera vicepresidenta que va a tener el Club Atlético Boca Juniors", mencionó Ameal en el acto que realizó Boca en La Bombonera por el Día de la Mujer Trabajadora.

"Se los notó...": revelaron detalles de la vuelta de Almendra y Barco en la Reserva de Boca

Después de algunas semanas, Agustín Almendra y Valentín Barco volvieron a jugar con la camiseta de Boca. Tras la victoria de la Reserva el viernes ante Estudiantes, el sábado los que no participaron de ese encuentro se enfrentaron a Cañuelas y lo golearon por 6-1. Y las dos figuras de juveniles estuvieron presentes.

¿Cómo fue el regreso de ambos? Gastón Díaz, director técnico de la Reserva de Cañuelas, dio su visión. "Los vi muy bien. Obvio que Barco con mucha menos trayectoria, pero sin dudas que los dos son jugadores de elite. Son de Primera, hoy les toca estar en Reserva, pero no dejan de sorprender con la técnica y la calidad que tienen", sostuvo en el Diario Olé.

"Son diferentes, además a los dos se los notó muy metidos. Y encima en el final no tuvieron problemas en sacarse fotos con muchos de nuestros chicos", reveló Díaz. ¿Cuáles son los planes de Boca? En cuanto al "Colo", llevarlo de a poco, sobre todo porque tiene por delante a Frank Fabra y Agustín Sández. Y lo de Almendra no tiene solución salvo una salida, al menos mientras Battaglia sea el DT.