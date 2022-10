Desde hace varios meses se sabe que Boca estudia la situació de Mateo Retegui. El delantero está a préstamo en Tigre hasta fin de año y se especula mucho con su posible regreso al Xeneize. Sobre todo porque está en un gran momento futbolístico, siendo uno de los goleadores más importantes del fútbol argentino.

Tras la victoria del "Matador" sobre Newell's en Rosario, en la que marcó un gol, el atacante volvió a hablar del tema y dejó marcada su postura. "No sé nada de nada de lo que va a pasar... Yo me dedico a jugar, disfrutar, hacer mi trabajo dentro de la cancha. Quiero disfrutar del equipo, que es muy lindo", manifestó Mateo.

El periodista Martín Arévalo, sin embargo, decidió contarle al aire en ESPN cuál es el plan de los dos clubes para su futuro. "Boca y Tigre están negociando porque Tigre ve que es difícil que vos repitas un campeonato así. Te empiezan a mirar mucho del exterior... Entonces los clubes hablan para que Tigre compre la mitad del pase y que Boca y Tigre sean socios y te vendan al exterior en diciembre o en junio", le dijo.

La respuesta de Retegui fue divertida y reflejó su asombro: "Me tiraste un montón de data que no tenía ni idea jaja. Estoy acá en Tigre, aprendiendo de todos y mejorando". "Obviamente me encantaría en algún momento jugar en el exterior, creo que es el sueño de todo chico. Estoy preparándome para hacerlo de una buena manera cuando me toque", aseguró Mateo.