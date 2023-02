La historia entre Edwin Cardona y Boca no terminó de la mejor manera. Después de protagonizar varios escándalos en su estadía en La Ribera, incluyendo el último revuelo a mediados de 2021 cuando decidió no volver a la Argentina tras la Copa América, tanto Juan Román Riquelme como el Consejo de Fútbol decidieron no renovar el préstamo por el jugador y finalmente el colombiano siguió su carrera en Racing.

Su etapa en la Academia también tuvo polémicas, desde su mal rendimiento hasta el famoso test positivo en alcoholemia que lo relegó del plantel. Sin embargo, Fernando Gago lo perdonó y Edwin hoy se está ganando su lugar a base de compromiso y calidad dentro del campo de juego.

Aún así, pese a haberse marchado del Xeneize hace más de un año, Cardona no se olvida de las amistades de oro que forjó en la institución azul y oro y aprovechó el cumpleaños de Frank Fabra, el pasado miércoles 22 de febrero, para dedicarle un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Lo que comenzó siendo un saludo cariñoso terminó siendo polémica. ¿El motivo? La foto entre los colombianos fue tomada en el predio del club de La Ribera en Ezeiza y Cardona decidió tapar el escudo de Boca con unos emojis. Intencional o no, parece hasta poética la forma en la que Edwin posteó un recuerdo de su paso por el Xeneize.