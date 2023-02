El tortuoso mercado de pases para Boca podría tener una luz al final del túnel. Si bien el período de transferencias ya cerró sus puertas dentro de la Liga Profesional, el reglamento habilita un plazo extra para aquellos clubes que vendan o cedan jugadores fuera del fútbol argentino, una carta que podría servirle al Xeneize en la búsqueda de un nuevo defensor central.

El apuntado, claramente, es Lucas Merolla. La rutilante figura de Huracán está envuelto en la polémica a menos de seis meses de quedar libre, ya que el Globo le avisó al jugador que no será tenido en cuenta si decide no renovar con la institución. Mientras tanto, el Consejo en La Ribera no pudo mejorar su oferta para llevarse al central y una venta al exterior podría darle algo de aire para cerrar la operación.

La llave para la posible llegada de Merolla es Esteban Rolón, el volante que jugó como titular en gran parte de la estadía de Miguel Ángel Russo como DT pero que luego vio notablemente reducida su cantidad de minutos en Primera. Según informó el periodista Luis Fregossi, el ex Argentinos Juniors es seguido de cerca por la Universidad Católica de Chile y podría llegar una propuesta económica en las próximas horas.

"El cierre del Registro de Inscripciones y Transferencias de Jugadores se llevará a cabo el 09 de febrero de 2023 a las 20 horas únicamente para los clubes que tuvieran intenciones de incorporar algún jugador y sólo en el caso de que el club interesado en registrarlo haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior entre el 02 de febrero a las 20hs y el 09 de febrero de 2023 a las 20hs", indica el reglamento de AFA para el torneo de Primera División. Boca tiene tres días para concretar una salida al extranjero e incorporar a Merolla.