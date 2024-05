A comienzos de los 2000, por River pasaron varios arqueros de jerarquía, algunos de ellos dejaron un gran recuerdo en el club y otros recién estaban dando sus primeros pasos en Primera y se habían formado en el club, como son los casos de Franco Costanzo, Germán Lux y más acá en el tiempo Juan Pablo Carrizo. Pero también defendieron el arco más grande del mundo arqueros de la talla de Tito Bonano, Ángel David Comizzo y José María Buljubasich, quien llegó al club a pelear por un puesto a mediados de 2002.

Tati, que venía de atajar en Morelia de México llegó a Núñez de cara al Apertura 2002 y permaneció en el club hasta fines de 2003. En River fue campeón del Clausura 2003 de la mano del Ingeniero Pellegrini y también alcanzó la final de la Copa Sudamericana del mismo año, que terminó en manos de Cienciano de Perú. Increíblemente, después de su paso por el Millonario -en que jugó 26 partidos-, Tati dejó la actividad profesional para dedicarse a la representación de jugadores.

¿Qué dijo Buljubasich sobre su paso por River?

“Llegué a River en julio de 2002, ya se había ido Ramón Díaz y estaba Pellegrini. Estaba sin club, el arquero titular era Comizzo, Costanzo se recuperaba de una rotura de ligamentos y en la pretemporada Lux se fracturó la mano y se ve que ahí salieron a buscar otro arquero. Manuel tenía una forma muy buena de relacionarse con el grupo, y también una idea muy clara de fútbol que pretendía. Siempre le agradeceré esa chance que me dio”, afirmó el Tati hace algunos años en diálogo con el diario La Nación.

Además, agregó: “Los arcos miden todos iguales, lo que se mide distinto es la trascendencia y la repercusión de atajar en esos arcos, ahí está la diferencia. Cuando uno ataja en un equipo grande, el margen de error es mínimo, y cualquier falla se magnifica; hay que aprender a convivir con eso”.

¿Por qué dejó el fútbol?

“Cuando me fui de River perdí la ilusión, estaba decepcionado conmigo mismo. No había cumplido con lo que quería hacer, y fue una especie de autocastigo que me impuse. Tenía el pase libre, esperé a ver si aparecía algo que me motivara y, como no aparecía, uno también empieza a perder confianza en sí mismo. El fútbol tiene mucho de ilusión, de ganas, de confianza. Y dejé”, afirmó Buljubasich.

Buljubasich regresó al Monumental para la despedida de Fernando Cavenaghi. (Foto: Prensa River).

Regreso a la actividad y un tumor cerebral

Luego de un tiempo fura de las canchas, en 2004 Buljubasich recibió el llamado de Unión Española para que sea su arquero y Tati aceptó. Un año más tarde pasó a Universidad Católica y allí fue campeón del Clausura 2005. En septiembre de 2006, a Buljubasich le detectaron un tumor cerebral benigno del cual lo operaron, pero tras tres meses de recuperación, regresó a las canchas en 2007. Su carrera como futbolista profesional la cerró en Olimpia de Paraguay en 2008.

Pérez, Medel, Buljubasich en la Católica. (Foto: IMAGO).

Su presente como manager

Desde 2010, José María Buljubasich se desempeña como manager de la Unviersidad Católica de Chile. Desde que asumió su nuevo rol, los Cruzados ganaron varios títulos y se mantuvieron en la elite del fútbol chileno. Sin dudas su labor es destacado ya que lleva casi quince años realizándola de manera ininterrumpida.