La semana pasada, Boca sufrió una dura baja en su plantel: Marcos Rojo se rompió los ligamentos cruzados. El capitán del plantel significó una pérdida incalculable para el equipo dentro y fuera del campo de juego y por eso se especuló con una posibilidad: que el club busque un refuerzo en ese puesto.

Es que la lesión de Rojo llegó en un complicado momento para Boca en cuanto a los defensores centrales. Nicolás Figal es baja hace más de un mes, Gabriel Aranda estaba tocado y Carlos Zambrano viene arrastrando un golpe en la rodilla. En este contexto, la posibilidad de una incorporación tenía sentido.

Sin embargo, desde Boca no se barajó esa chance y solo fue un rumor periodístico que no progresó. Por las dudas, uno de los jugadores mencionados como posible reemplazante de Rojo para estos siete meses de recuperación aclaró que no recibió ningún llamado. Y, por las dudas, avisó que está cómodo en su club.

Después de su gol al Xeneize,Willer Ditta comentó en "Dsports Radio" que no hubo contactos desde el club de la Ribera: "No escuché nada del llamado del Patrón Bermúdez. De lo demás debe encargarse mi representante. Quiero quedarme". Y aseguró: "El estar en Newell's es una fortuna. Es una de las grandes bendiciones de mi carrera. Estoy disfrutando el momento".