Román lo quiere hace tiempo y volvería a buscarlo para que llegue a Boca, pero apareció un "me gusta" suyo en las redes sobre una situación particular que afectó al Xeneize y le llamará la atención al hincha.

Lo quiere Riquelme y un polémico "me gusta" en las redes no le gustará a los hinchas de Boca

Boca se mueve con sigilo y con cuatela en el mercado de pases para intentar cerrar los refuerzos que pretende, ya que con ninguno de los que el Xeneize depositó interés y con los que avanzó para intentar incorporarlos eran negociaciones fáciles.

Ejemplos sobran, pero sin ir más lejos, con Darío Benedetto se está dando una negociación que lleva varios días pero que está todo a punto de confirmarse con novedades positivas para Boca. Con Figal lo mismo, ya que se confirmó que jugará en el Xeneize tras arduos días de charla con el Inter Miami, quien finalmente cedió a venderle su pase y llegará en los próximos días al equipo de la Ribera.

Sin embargo, también hubo otras negociaciones que no llegaron a buen puerto como la de Facundo Farías, por el que Boca no pudo ponerse de acuerdo con Colón en la transacción y su pase no se dio. Al santafecino lo quería también River, pero ambos desistieron en las charlas por él y, en principio, se quedará en Colón.

Al margen de las altas al caer y las que no pudieron ser, Boca sigue negociando por otros jugadores, y entre estos en las últimas horas se reflotó el interés del Xeneize por un viejo anhelo de Riquelme: Damián Batallini.

El ex Argentinos manifestó en reiteradas ocasiones su fanatismo por Boca, donde incluso ha tenido intercambios con hinchas que lo pedían para el Xeneize bastante auspiciosos.

Pero ante el interés que surgió en las últimas horas del Xeneize para su ficha, sus redes estuvieron más que activas, y en ellas se vio un "me gusta" en Twitter que a algún hincha de Boca no le caerá bien.

Resulta que, retomando al momento donde lo de Facundo Farías se había caído para llegar a Boca, Batallini le dio like a un posteo informativo en relación a eso. ¿Qué habrá significado ese gesto de hace unos días?