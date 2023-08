Batallini, lapidario con los hinchas de Independiente: "Chiflan a los jugadores de ellos, ¿no me van a chiflar a mí?"

Independiente se encuentra viviendo un momento absolutamente delicado en todos los aspectos. Y eso pudo reflejarse el sábado pasado, cuando el Rojo cayó por la mínima diferencia como local de Colón de Santa Fe por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con un solitario tanto de Alberto Espínola en la etapa complementaria, el elenco Sabalero se impuso por 1-0, generando la furia de todos y cada uno de los hinchas locales. De hecho, posteriormente, Ricardo Zielinski renunció a su cargo de director técnico.

En medio de ese panorama, Damián Batallini fue titular en la formación visitante. Sí, precisamente un futbolista que defendió la camiseta de Independiente en el año 2022, aportando tres anotaciones y cuatro asistencias en 39 partidos de carácter oficial.

Pero lo cierto es que Batallini no fue bien recibido por los hinchas del Rojo, quienes lo hostigaron y lo abuchearon repetidamente. Por ello, el también exjugador de Argentinos Juniors y Atlético San Luis de México fue muy picante al respecto.

“Es normal. Chiflan a los jugadores de ellos, ¿no me van a chiflar a mí? Traté de hacer oídos sordos, si no me iba a volver loco. Está pasando un mal momento el club. Era entendible. Como colega espero que puedan salir de esta situación”, indicó en diálogo con ‘TyC Sports’.

+ ¿Cuántos partidos jugó Batallini en Independiente?

En el año 2022, Damián Batallini vio acción en 22 compromisos oficiales con el Rojo de Avellaneda.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar Independiente por la Copa de la Liga?

Por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, Independiente recibirá a Vélez Sarsfield el domingo 27 de agosto a las 19:15 horas.