A lo largo de estos casi dos años en su cargo como vicepresidente, Juan Román Riquelme buscó a muchos jugadores para Boca. El ídolo trajo a varios refuerzos pero otros tantos quedaron en el camino. Y ahora uno de ellos reveló por qué rechazó la propuesta del Xeneize.

"Estuve cerca de Boca, pero yo preferí no hablar porque había muchos problemas en el club. Yo siempre trato de mantenerme al margen de lo que genere problemas, sobre todo a mis compañeros", manifestó Franco Di Santo, delantero de San Lorenzo, en una charla con TyC Sports.

¿Cuál fue el motivo? "Estoy agradecido porque se fijaron en mí cuando llevaba poco tiempo en el fútbol argentino. No se dio porque sentí que no era el momento para irme", respondió Di Santo, de 32 años.

Sobre el presente del "Ciclón", Franco fue sincero. "La gente pierde y no está contenta. Los dirigentes están igual que nosotros. No se nos dieron las cosas por pequeños detalles, como no ligar, no es que hicimos las cosas mal. Queremos ganar y entre todos vamos a salir adelante", aseguró.