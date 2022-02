El futbolista internacional no estará dentro de los planes de su actual entrenador y el Xeneize puede entrar en juego para llevárselo en junio.

Luego de un gran desempeño en el último mercado, Boca comenzó oficialmente la temporada con un empate y dos triunfos en la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize se reforzó con grandes nombres, de la talla de Darío Benedetto, Óscar Romero y Pol Fernández, y el hincha está ilusionado en terminar el semestre en los octavos de final de la Copa Libertadores y con un título nacional en el bolsillo.

En vistas a junio, en La Ribera ya comenzó la danza de apellidos que podrían arribar al club para el tramo más importante del 2022, en donde se definirán las principales competencias. La primera novedad se entregó en ESPN F90 el pasado martes, donde el equipo de Sebastián Vignolo anunció que Agustín Marchesín, reciente campeón de América con al Selección Argentina, está en carpeta para arribar en el próximo libro de pases para competir el puesto con Agustín Rossi. Un verdadero bombazo.

La lista no termina ahí, porque hoy se dio a conocer una noticia que seguramente habrá puesto de buen humor a Juan Román Riquelme. En 2020, el Consejo de Fútbol tuvo como prioridad la contratación de un lateral derecho con nivel de selección y, después de varias idas y vueltas, Luis Advíncula se convirtió en nuevo jugador de Boca. No obstante, el peruano no fue la primera opción para reforzar el carril con jerarquía.

El vicepresidente del Xeneize puso sus ojos en Europa e inició contactos formales con el chileno Mauricio Isla, el jugador con el que se obsesionó por un largo tiempo. Tras su recorrido en clubes como Marsella y Juventus, el futbolista de La Roja quedó libre del Fenerbahce de Turquía y tomó la decisión de volver al fútbo sudamericano. Sin embargo, Flamengo le ofreció mejores condiciones y terminó firmando con el conjunto de Brasil, club donde hasta el día de hoy permanece.

La noticia de la jornada en torno al chileno la dio el periodista internacional Ekrem Konur. "El entrenador Paulo Sousa no tendrá en cuenta a Mauricio Isla dentro del plantel para el 2022", señaló el experto en el mercado de pases para anunciar la inminente salida del lateral luego del pulgar abajo del DT del Mengao.

Esta situación facilitaría una potencial negociacion de cara a la ventana de junio, donde Boca podría volver a hacer un intento por el jugador de La Roja para competir el puesto con Luis Advíncula. Sin embargo, Konur advirtió que existe la posibilidad de que Isla vuelva a su tierra natal para jugar con la Universidad Católica. El Consejo deberá establecer prioridades pensando en junio y no se descarta que el carrilero entre en carpeta.