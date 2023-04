A solo una fecha de distancia del encuentro entre Boca y River, hay dos futbolistas xeneizes que deberán cuidarse en el próximo partido para no perderse el Superclásico por suspensión.

Cada vez nos aproximamos más al 7 de mayo en donde se disputará el Superclásico en el Monumental y ambos equipos se encuentran en contextos diferentes. River enlaza una racha de 8 encuentros consecutivos ganando sin siqueira ver goles en su contra en la Liga Profesional y Boca busca revertir su irregular presente que lo encuentra en la 17° posición del campeonato local, torneo en donde no puede ganar hace cuatro fechas y que aún no lo ha hecho en el ciclo de Jorge Almirón.

Por el lado xeneize, el entrenador sabe que para dicho clásico que se dará en Núñez no podrá contar con varios futbolistas por lesiones como Darío Benedetto, Juan Ramírez, Marcos Rojo, Bruno Valdez y Frank Fabra, mientras que a futbolistas como Exequiel Zeballos y Luca Langoni los podrá tener con lo justo saliendo de molestias o problemas físicos concretos que los juveniles arrastran.

Además de estas bajas, con el tema de las sanciones podrían darse dos ausencias de peso más para el Superclásico debido a que Alan Varela y Pol Fernández poseen cuatro amarillas y de ver una más en el partido previo a River que se dará este fin de semana ante Racing, ambos mediocampistas tendrán que ver el encuentro en el Monumental desde afuera.

Para la preparación del encuentro ante la Academia, Almirón tendrá por primera vez toda una semana para preparar un partido, por lo que podría probar variantes en el mediocampo sin Varela y Pol para cuidarlos de cara al Superclásico. Sin embargo, el 5 ha estado de titular en los 4 encuentros de Almirón como DT y Pol lo hizo en todos menos en la derrota con Estudiantes, donde ingresó en el primer tiempo por la lesión de Ramírez, por lo que ha tenido muchos minutos en el ciclo del nuevo entrenador.

Por la importancia que también tiene el duelo contra Racing, no se descarta que igualmente ambos sean titulares y Almirón se la "juegue" esperando en que no sean amonestados ante el conjunto de Avellaneda en La Bombonera. En su defecto, si finalmente decide no contar con ellos para cuidarlos y que estén ante River, por lógicas posicionales podrían ser titulares Ezequiel Fernández y Cristian Medina en sus respectivos puestos. ¿Qué decidirá el DT de Boca?