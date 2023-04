Boca no lograba superar a Deportivo Pereira en la segunda jornada de la CONMEBOL Libertadores, y los hinchas comenzaron a criticar rotundamente a varios futbolistas del plantel que comanda Jorge Almirón.

No fue un buen primer tiempo para el equipo de La Ribera, ya que no tuvo una sola situación de peligro y no pateó al arco de Deportivo Pereira. Incluso, tampoco recibió una ocasión manifiesta de gol en los tres palos que dan al Riachuelo, y fueron defendidos por Sergio Romero.

Mientras se llevaba a cabo la primera etapa, los hinchas de Boca comenzaron a criticar a los jugadores por el flojísimo desempeño, algo que viene repitiéndose a lo largo de los últimos tres partidos. Y el más cuestionado fue Sebastián Villa, quien también afronta una situación judicial por una denuncia por Violencia de Género.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos del Xeneize criticaron la performance del colombiano, a quien también le hicieron un juicio de valor por la causa penal que posee en su contra: "Cada centro malo de Villa debería considerarse un agravante para la causa", fue uno de los comentarios que apareció en Twitter. Pero no fue el único.

No conformes con ello, los simpatizantes de Boca también le pidieron a Almirón que lo reemplazara en el entretiempo. "Fuera de joda, saquen a Villa. Está jugando horrible" e "inexplicable como Advíncula, Pol y Benedetto son titulares. Villa tiene que ir preso", fueron otros de los dichos que surgieron en la red social del pajarito.

Posiblemente, la situación personal que está afrontando en los Tribunales de Lomas de Zamora han afectado psicológicamente a Sebastián Villa, quien no tuvo una buena noche en el estadio Alberto J. Armando. Y el Xeneize, deportivamente, termina siendo perjudicado.