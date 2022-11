Desde que cerró su tercer ciclo en Boca, Carlos Bianchi mantuvo el perfil bajo y disfrutó de su vida. Tanto los hinchas del Xeneize como los de Vélez se encargan de demostrarle gratitud siempre que es necesario. Sin embargo, por su decisión de no dirigir más, es imposible que piensen en su regreso.

Es por eso que en ESPN F90 quedaron atónitos después de escuchar a Marcelo Benedetto. Mientras se hablaba de la posible continuidad de Hugo Ibarra en el cargo, el periodista sorprendió a todos: "Creo que la tendencia es que Ibarra sea el entrenador pero... ¿alguien en Boca pensó por lo menos en acercarse y decirle a Carlos Bianchi si quiere cambiar su postura de no dirigir?".

"Hasta ahora él no quiere dirigir, claramente. Yo creo que el único que lo puede correr a Ibarra del lugar de entrenador es Bianchi", agregó. "¿Vos decís que Riquelme pensó en Bianchi?", le preguntó Marcelo Sottile. "No, yo no digo que Riquelme pensó. Yo estoy preguntando. ¿No le irías a preguntar a Bianchi? Yo pregunto...", devolvió Benedetto. ¿Será información?

+ Bianchi, protagonista de un accidente de tránsito

Después de mucho tiempo sin aparecer públicamente, el Virrey fue noticia después de que una moto impactara contra su auto en la zona de Núñez. Ninguno de los dos conductores sufrió heridas de gravedad.