Juan Román Riquelme ya estaría planteándose la posibilidad de un cambio de mando en la dirección técnica de Boca, promoviendo el regreso de Carlos Bianchi y apostando a Eduardo Domínguez como entrenador para relevar a Diego Martínez, quien quedó en la cuerda floja tras la eliminación en Copa Sudamericana y la derrota en el último Superclásico que se disputó en La Bombonera.

El encargado de avanzar sobre esa intención del Consejo de Fútbol Xeneize fue Carlos Fernando Navarro Montoya, quien si bien aclaró en ESPN F90 que solo se trata de una “presunción” personal, avisó que la misma se fundamenta en “un montón de cosas que había escuchado” en torno al club.

“Tengo la presunción de que Boca va a tratar de sumar a Carlos Bianchi como director general, como mánager, y una vez que se consumara la salida o el cumplimiento de contrato de Diego Martínez, a (Eduardo) Domínguez como entrenador”, dijo el exarquero del Xeneize.

El propio Diego Monroig, quien cubre el día a día del club de la Ribera para ESPN, se encargó de confirmar que no sería la primera vez que Juan Román Riquelme y compañía piensan en esa combinación de nombres y que tanto Bianchi como Domínguez habían sido apuntados antes de ir a buscar a Gerardo Martino, negociación que también terminó abortándose por decisión del ahora entrenador de Inter Miami.

Bianchi, Riquelme y una relación inquebrantable.

Para fundamentar su postura, ya meramente desde la opinión, Navarro Montoya agregó: “Yo siempre digo que Boca debe buscar técnicos o participantes del organigrama del fútbol que sean inobjetables. Y Bianchi es inobjetable en Boca”.

La última vez que Riquelme se refirió a la posibilidad que Bianchi regrese a Boca

Tras la salida de Jorge Almirón y después que se frustrara el arribo de Gerardo Martino como entrenador, Juan Román Riquelme había sido consultado sobre la posibilidad de ofrecer el cargo a Carlos Bianchi. “Es nuestro ídolo, quien nos enseñó a competir. Llegó en el ’98, hacía mucho frío en Tandil y nos dijo ‘Hola, soy Bianchi’ y recién perdimos contra Independiente en el ’99, imaginate. Estuvimos 35 partidos sin perder. Todavía seguimos teniendo ese récord de 40. Él cambió la mentalidad de nuestro club, nos hizo creer que ganar la Copa Libertadores es simple y nosotros fuimos afortunados de tenerlo de entrenador”, respondió en aquel entonces.

Y agregó: “Siempre hablo con él. Yo no voy a usar a nadie para hacer política. Soy feliz de que me quiere, yo lo quiero a él, por ahí me levanto y tengo un mensaje de él, es una persona que quiero mucho. Yo lo veo siempre bien, ama el fútbol, es una persona muy ordenada”.

La situación contractual de Eduardo Domínguez

Dependiendo de en qué tiempos quisiera proceder Boca a sumar a Carlos Bianchi como mánager y Eduardo Domínguez como entrenador, si realmente existiera esa intención, habrá más o menos posibilidades de concretarlo si se tiene en cuenta que el DT tiene contrato vigente con Estudiantes de La Plata hasta marzo de 2025.