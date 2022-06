Closs reveló que Boca puede perder al refuerzo más deseado: "Si no aceleran, no llega"

El calendario ajustado hace que Boca se juegue cosas importantes con el libro de pases abierto. Todavía quedan algunas semanas para el cierre del periodo de transferencias y, si bien fue un mercado más que tranquilo para el Xeneize, se espera una incorporación de renombre para darle un salto de calidad al equipo.

El Consejo se mueve con cautela y sabe bien que no llegará nadie hasta que se confirme si accede o no a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los motivos son dos: no hacer una inversión tan importante con el riesgo de no poder aprovecharlo en el plano internacional y además para no desviar el foco de la llave con Corinthians.

Sin embargo, en las oficinas azul y oro deberán estar más que atentos, ya que Mariano Closs hizo una revelación más que importante sobre Arturo Vidal. Cuando Augusto César decía que, si clasifica, ofertará por el astro chileno, el conductor de ESPN F12 fue contundente: "Consejo humilde desde acá, apúrense".

"Vidal quiere jugar en Boca, pero en Boca no aceleran por Vidal. Si no aceleran, se va a ir a otro lado. Si realmente lo quieren, vayan en estas horas porque me parece que....", insinuó el popular relator. Segundos después remarcó: "A él le gustaría jugar en Boca". ¡Ojo, Román!