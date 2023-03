Closs reveló uno de los motivos por los que Ibarra no fue echado de Boca

Después de dos derrotas consecutivas en el Torneo LPF 2023, en el reinicio de las prácticas de Boca hubo una charla que, a priori, intenta cambiar los ánimos. La misma fue liderada por Hugo Ibarra y, según cuentan los cronistas de los principales medios televisivos, la pequeña reunión solo contó con la voz del entrenador y no hubo participación de los futbolistas.

Sobre esto se debatió en ESPN F12 este martes al mediodía, desde la "falta de actitud" que se le repocha a varios jugadores hasta la postura de la dirigencia sobre el puesto de DT. Mientras Martín Costa, panelista del programa, explicaba su punto, Mariano Closs interrumpió con información de peso.

"A mí alguien me dijo que, sin técnico, no pueden echar a Ibarra", soltó el reconocido conductor y relator sobre el detrás de escena de una decisión que finalmente no se tomó. Al parecer, ni Juan Román Riquelme ni los integrantes del Consejo de Fútbol tienen una opción viable para ser el nuevo entrenador de Boca.

Por si alguien pensaba en Mariano Herrón, hoy DT de la Reserva, Closs también lo descartó: "No sé si Herrón sería el técnico de Boca. Yo tengo entendido que no". Es por eso que, a la espera de una evolución favorable desde lo futbolístico, puertas para adentro todavía no hay un candidato firme para que sustituya a Ibarra en el cargo.