¡Más guiños para Riquelme! Boca lo quiere y él no para de ofrecerse: ahora subió una foto en La Bombonera

El mercado de pases comenzó hace poco pero varios nombres ya fueron vinculados a Boca. El consejo de fútbol trabaja en la búsqueda de refuerzos y Juan Román Riquelme tiene a muchos futbolistas en el radar. Uno de ellos lo sabe y tiene tantas ganas de que se concrete que no para de ofrecerse.

"Es muy lindo que me vinculen a Boca y uno se ilusiona, pero todavía no llegó nada desde el club. Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River. Es una pasión desde chiquito y es así", manifestó Adonis Frías, futbolista de Defensa y Justicia, hace algunos días. Y ahora tiró otro guiño.

¿Qué hizo el defensor? Subió una foto especial en sus historias de Instagram: él ingresando a La Bombonera en el último partido en el que el "Halcón" visitó al Xeneize. Otro mensaje para Román de que está esperando el llamado.

"Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. Pero no me llamaron ni Román ni Gallardo", explicó Adonis la semana pasada. ¿Se dará el pase?