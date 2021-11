"Me ayudó mucho": Salvio explicó cuál fue la clave para regresar a Boca en buen nivel

Eduardo Salvio se rompió los ligamentos en febrero y tuvo que atravesar una larga rehabilitación. Su alta médica se dio hace ya varias semanas pero su regreso a Boca se consumó recién el 8 de noviembre. De hecho, ante Sarmiento disputó su segundo partido en este semestre.

Los 27 minutos frente a Aldosivi y los 28 contra el equipo juninense sirvieron para ver que el "Toto" volvió a las canchas con buen ritmo futbolístico. "Estuve cerca del gol pero lo importante es que el equipo pudo jugar bien y conseguimos la victoria. Hay que seguir así, en casa siempre hay que tratar de ganar", declaró el extremo tras el encuentro.

A la hora de explicar su buen regreso, Salvio marcó la que, para él, fue la clave. "Pensándolo bien ahora, me pudo haber servido mucho toda esa preparación, todo ese tiempo afuera y hacer muchísimas veces fútbol con mis compañeros. Eso me ayudó mucho y hoy puedo decir que me siento a pleno", sostuvo en TNT Sports.

"Como todos saben, ya estaba bien hacía un tiempito. Estaba ansioso por jugar, tener algunos minutos", explicó. Y aseguró: "Ahora toca tratar de ayudar al equipo para lo que sea. Vamos partido a partido. Ahora se nos viene otro importante para seguir sumando de a tres. Cuando llegue la final de la Copa Argentina, pensaremos en eso".