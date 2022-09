Pablo Migliore tuvo un importante paso por Boca en el que tuvo el placer de ser campeón y de compartir plantel con varios ídolos históricos del club. Si bien siempre tuvo una buena relación con todos, también hubo roces de por medio. Y así surgieron anécdotas increíbles, como la que contó hace pocos días junto a Guillermo Barros Schelotto.

Alejandro Fantino le preguntó por el Mellizo en "ESPN Show" y el arquero recordó una insólita situación. "Con Guillermo me llevaba mil puntos pero tuve mis cosas con él. Un día lo corrí por toda La Bombonera, lo quería comer. Él es muy calentón y quiere ganar a todos. Me mandó a la mierda y yo lo quería comer. Estábamos haciendo fútbol y dirigía la práctica La Volpe", contó.

Migliore dio más detalles de la historia: "En una tiran una pelota yo salgo a achicar y se va larga. Entonces lo salgo a correr, él iba con la pelota y yo ya había salido del arco. Cuando sale el área, lo toco en los talones y se cayó". "Yo giro y empiezo a correr para el arco y me gritó: '¡Pendejo, te voy a matar!'. Agarró la pelota y me tiro un pelotazo y me pegó en el hombro. Ahí se me borró la cinta", añadió.

¿Cómo siguió la historia? "Lo arranqué a correr y me gambeteó. Yo estaba re enojado y lo corrí por todos lados", detalló Migliore. Y cerró: "Ni me di cuenta, es uno de los máximos ídolos de Boca... El resto me agarró pero ya me conocían que yo era así. Yo lo respetaba morir pero soy re calentón también". Increíble.