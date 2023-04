El ex arquero de Boca hizo un posteo en sus redes sociales en el cual criticó los dichos de Román.

Migliore sorprendió y también se descargó contra Riquelme: "No creo que seas..."

Antes de la llegada de Jorge Almirón como entrenador de Boca, mientras el Consejo de Fútbol buscaba el reemplazante de Hugo Benjamín Ibarra, Pablo Migliore sorprendió a todos, postulándose en sus redes sociales para ser el DT del Xeneize, equipo en el cual jugó y salió campeón. Esta vez, volvió a usar el mismo medio para pegarle a Riquelme.

En el canal de Youtube de Boca, el vicepresidente del Xeneize habló sobre el nivel de algunos jugadores puntuales, como Pol Fernández o Sebastián Villa, a quienes banco públicamente a pesar de que son resistidos por el hincha, tras saber que serían suplentes en el partido ante Estudiantes de La Plata.

Publicando una historia de Instagram, Migliore hizo un descargo sobre estas declaraciones de Riquelme, mostrando su desacuerdo: "Me cuesta creerle a Román y explico. No sé si jugó gratis. Si sé y estoy seguro de que no es pelotudo", dijo recordando viejas frases del vicepresidente del Xeneize.

Y añadió: "Las pocas veces que JRR decide hablar debería haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice. Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo lo sea el hincha de mi amado Boca Juniors".

El posteo completo de Migliore