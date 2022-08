El antecedente por Copa de la Liga creó un clima más que interesante de aquí en más para todos los Boca-Racing y el de este domingo no fue la excepción. Además de algún que otro cruce entre jugadores, la imagen del encuentro durante el primer tiempo fue muy similar al último duelo que disputaron en cancha de Lanús: la Academia dominó, remató, pero no encontró gol mientras que el Xeneize no pudo hacer pie.

La pálida actuación del club de La Ribera claramente no contentó a los jugadores y quien tomó la posta fue Darío Benedetto, lanzando un fuerte descargo en pleno campo de juego con dirección hacia sus compañeros cuando se dirigían hacia la zona de los vestuarios en el entretiempo.

Como si fuera poco, la periodista Morena Beltrán informó en la transmisión de ESPN Premium que hubo un cruce entre el Pipa y Carlos Zambrano, en el marco de un clima caldeado por el mal primer tiempo que hizo el conjunto de Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei.

La situación habría tenido lugar en la manga, una vez los futbolistas salieron del foco de las cámaras, con dirección hacia los vestidores. La imagen más clara fue a la salida de los jugadores al segundo tiempo, donde el rostro del defensor peruano apareció con algunas marcas rojas que no estaban durante la etapa inicial en Avellaneda. Una historia que seguramente conocerá más detalles con el correr de las horas.