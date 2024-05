Boca no tiene oposición en la Copa Sudamericana, pero el técnico necesita tranquilizarse. Si corrige algunas cosas, será campeón.

Guardiolita Martínez, si no defendés mejor, Boca va a buscar otro técnico a fin de año

A mí me encantó Boca contra Fortaleza, jugó realmente muy bien. Mereció ganar 2 a 0 o 3 a 0 claramente y creo que jugó para ser campeón de la Copa Sudamericana.

Sinceramente no le veo oposición a Boca en esta Copa. ¿Quién le va a hacer frente? ¿Fortaleza que no pasó la mitad de la cancha? ¿Cuiabá? ¿Athletico Paranaense? Racing, Lanús y Belgrano son buenos equipos pero me parece que Boca es más.

Claro, para esto el Xeneize deberá superar el escollo de los Playoffs de julio contra un tercero de la Copa Libertadores en donde le puede tocar Cruzeiro, Inter de Porto Alegre o algún equipo duro. Lo cierto es que pare ser campeón a alguno difícil te va a tocar.

Quiero hablar de Martínez. Te voy a bancar, Guardiolita, porque yo te pego cuando ganás, para que no te agrandes. Tenés que tranquilizarte un poco en el banco, sin vos mismo dijiste que cuando te ves no te gusta y te da vergüenza por tus hijos. Sos un buen técnico, estás haciendo jugar bien a Boca, pero te tenés que tranquilizar. Y agregale a tu filosofía un poco de bianchismo, de russismo, de basilismo, de totolorenzismo.

Acordate, Boca estuvo 40 partidos invicto con el Patrón Bermúdez, Walter Samuel y Oscar Córdoba. Los últimos tres goles que le metieron a tu Boca, el 2 y el seis no estaban ene l área defendiendo. La cama en el dormitorio, papá. Los centrales tienen que estar delante de Chiquito Romero, defendiendo al arquero. Si no corregís eso no sólo vas a perder la Sudamericana, sino que vas a perder un montón de partidos y Boca a fin de año va a buscar otro entrenador.

Reconociste tu propia torpeza de mandar a Cristian Lema y a Lautaro Di Lollo a cabecear al último córner y eso me gustó. Banco tu honestidad brutal.

Si corregís eso y defendés mejor, ganás la Sudamericana.