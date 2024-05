Tras dos temporadas jugando en el fútbol de México con la camiseta del Pumas UNAM, el extremo de 33 años, Eduardo Salvio, publicó un posteo en sus redes sociales en el que informó que no seguirá en el club para la próxima temporada, ya que no renovará su contrato.

“Gracias Pumas UNAM y toda la afición por estos 2 años. Fue un placer vestir esta camiseta y estos colores. Siempre en mi corazón. GRACIAS”, publicó el Toto en su cuenta de Instagram junto a un video de su paso por el club para comunicar esta decisión de cambiar de aires en su carrera.

En este contexto, el futbolista que quedará en libertad de acción a partir del 30 de junio de este año, volvió a aparecer en las redes sociales, en este caso con un guiño a Boca, club en el que jugó durante 3 temporadas, ya que subió una historia en la que se lo ve con una campera del club.

Historia del Toto Salvio.

Si bien su salida del elenco de la Ribera fue conflictiva, ya que decidió irse en libertad de acción por no renovar su contrato luego de que el Xeneize haya invertido 7 millones de dólares, el extremo argentino confesó que le gustaría tener un nuevo paso por el equipo de sus amores.

“Mi etapa en Boca no cerró de la mejor forma, mis problemas personales me alejaron. A Boca jamás le cerraría las puertas. Es de las mejores cosas que me pasó, lo extraño“, comentó al respecto de sus ganas de volver en una entrevista realizada por TyC Sports hace poco más de un mes.

Además, agregó que aún se mantiene en contacto con algunos futbolistas del plantel, con quienes jugó durante su estadía: “Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo cuándo iba a volver que me necesitan”.

El paso de Eduardo Salvio en Pumas de la UNAM

Desde que se mudó hacia México, fueron 70 los encuentros que disputó el Toto Salvio con la camiseta de Pumas de la UNAM, donde anotó 15 goles y aportó 9 asistencias.

El paso de Eduardo Salvio por Boca

Llegó a Boca en 2019 y se marchó hacia México después de 3 años. Durante su estadía en La Ribera, fueron 70 los partidos que afrontó Eduardo Salvio, quien convirtió 19 goles y aportó 7 asistencias. Además, logró 4 títulos: