El ex entrenador del Xeneize confirmó en diálogo con Bolavip si tuvo o no la oportunidad de reemplazar al Negro Ibarra antes de la llegada de Jorge Almirón.

La lluvia de nombres para reemplazar a Hugo Benjamín Ibarra como entrenador de Boca fue inmensa hasta la llegada de Jorge Almirón. Desde entrenadores con pasado mundialista como Gerardo Martino, o algunos con trabajo, como fue el caso de Diego Martínez, quien se desempeña en Tigre, fueron algunos de los que sonaron.

Tal como fue el arribo de Almirón, la idea de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, era que el nuevo Director Técnico no sea ídolo del club, ni que sea de las entrañas del elenco de La Ribera, a diferencia de los primeros tres entrenadores que pasaron por Boca desde el inicio de la gestión Ameal.

Claudio Borghi, ex entrenador de Boca, en la temporada 2010/11, en la que obtuvo 40,48% de los puntos, tras 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas en 14 partidos, habló con Bolavip Chile, en donde tocó la posibilidad de haber sido el reemplazante de Ibarra en el Xeneize, debido a su buena relación con Riquelme.

Debido a que estuvo en nuestro país mientras Boca se encontraba en búsqueda de DT, confesó: "No, no. Yo fui a Argentina por motivos personales, me quedé más por un problema de salud. No vi a Riquelme, porque estaba en España, jugando por el aniversario del Villarreal, así que no estaba en Buenos Aires", tiró.