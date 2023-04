Tras dos primeras derrotas al hilo en su estreno como entrenador, Jorge Almirón comenzó a dar el volantazo en el mal momento de Boca y logró ya encausar una racha de dos victorias y un empate en medio de un complejo calendario en donde se mezclaron clásicos, partidos difíciles en la Liga y duelos de la Copa Libertadores.

En este contexto, el triunfazo ante Racing en La Bombonera que se dio de manera sólida y ganando 3 a 1 sirve de impulso para la seguidilla que se le viene a Boca esta semana, donde enfrentará a Colo Colo en Chile por la Libertadores y se cruzará ante River en el Monumental el próximo domingo.

Al margen de esta levantada en el rendimiento del plantel de la mano de Almirón, en Boca saben que el mercado de pases que se aproxima debe ser fuerte debido a que el Xeneize sabe que es necesario reforzarse ante posibles bajas y para al mismo tiempo lograr el armado de un plantel que pueda disputar los tres frentes del próximo semestre -torneo local, Copa Argentina y Libertadores-. Además, al haber arribado un nuevo DT, se le buscarán jugadores que el propio entrenador pida.

En este sentido, Riquelme confirmó en la entrevista que dio a TNT Sports que habrá un "refuerzo" en la delantera sin gastar un solo peso, ya que así como se dará el regreso de Jorman Campuzano por pedido de Almirón, también volverá de su préstamo el venezolano Jan Hurtado. El atacante arribó a Boca en 2019 por más de 6 millones de dólares y no tuvo un buen paso. Al no ser tenido en cuenta, se marchó a préstamo a RedBull Bragantino y tampoco deslumbró; de hecho actualmente no se encuentra en ninguno de los dos clubes, ya que el club brasileño dio por interrumpida la cesión seis meses antes que finalice y Boca no puede ficharlo hasta el préstamo culmine oficialmente, como sucedió con Gabriel Vega y Godoy Cruz.

Luego de tanto misterio sobre el presente del delantero venezolano, Román rompió el silencio y expresó que regresará a Boca cuando se abra el próximo mercado de pases, en donde además soltó pistas de lo que puede llegar a hacer el Xeneize en el mercado: "Siempre estamos mirando. El peso es un tema, hay que hacer las cosas bien. Ahora tenemos el cupo extranjero cubierto al volver Hurtado a mitad de año, si en la TV dicen que miramos extranjeros, dicen algo que no podemos hacer". De esta manera, parece ser que Boca contará con Campuzano y con Jan Hurtado en sus regresos de cesión.