No es Cruz Azul: Pavón tendría "avanzada" su salida a un grande de Sudamérica

La situación de Cristian Pavón en Boca se maneja a contrarreloj. El delantero termina su contrato con el club el próximo 30 de junio y la renovación del vínculo ya no parece ser una opción para el Consejo de Fútbol. Por este motivo, desde La Ribera esperan poder concretar una venta en el presente mercado de pases para que el jugador deje dinero en las arcas de la institución y no se vaya en condición de libre.

El principal candidato a llevarse a "Kichan" era el Cruz Azul, quien estaba interesado en llevar a cabo una operación en donde iba a estar incluido Guillermo "Pol" Fernández. El intercambio entre futbolistas que acababan contrato en seis meses parecía ser un win-win, pero el ex Xeneize se habría comunicado con Riquelme hace algunos días para avisarle que no tiene planeado regresar al fútbol argentino. No obstante, la posibilidad se reflota después del viaje de "Pol" a su país natal.

A su vez, los "Cementeros" no desistieron de la posibilidad de contratar a Pavón y Boca les hizo una contraoferta para desprenderse de él. El Consejo habría propuesto la venta del 80% del pase del extremo para quedarse con el 20% en caso de un futuro traspaso, pero aún no hay respuesta por parte del conjunto mexicano. En medio de las negociaciones con el Cruz Azul, otro interesado habría tocado la puerta en Brandsen 805 para llevarse al cordobés y reportan un progreso importante.

TNT Sports sorprendió esta mañana al informar que el Atlético Mineiro se quiere llevar al atacante del Xeneize en este mismo mercado, bajo la condición de venta que pretende el equipo de Juan Román Riquelme. Además, el medio deportivo nacional avisó que "las negociaciones del jugador están avanzadas" luego de que el Galo mostrara su fuerte interés para contratar a Cristian Pavón.

A pesar de las irregularidades que ha mostrado durante un tiempo, es imposible negar las cualidades técnicas del actual delantero de Boca y cualquier equipo que se lo lleve recibirá un atacante muy peligroso en el último tercio del campo de juego. Lo llamativo es que "Kichan" está suspendido por la CONMEBOL debido a los incidentes que se produjeron justamente ante el Atlético Mineiro, su posible destino. El extremo no podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y dicha suspensión será un factor clave para la decisión del fútbolista.