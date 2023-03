No jugará: la sorpresiva ausencia que tendrá Boca en el debut de Herrón

Boca quiere dejar atrás los pésimos resultados que se dieron en la Liga Profesional, los cuales derivaron en la salida de Hugo Ibarra como director técnico. Si bien están buscando un entrenador que lo reemplace, Juan Román Riquelme confirmó a Mariano Herrón como interino.

La última victoria del Xeneize fue ante Vélez, en la fecha 5. Si bien logró clasificar en la Copa Argentina tras ganarle por 2-1 a Olimpo, el funcionamiento del equipo no es el que pretenden los hinchas ni los miembros del Consejo de Fútbol, y ahora buscarán revertir la situación.

Para lo que será el duelo en el estadio Claudio Tapia, Herrón no podrá contar con Luis Advíncula. El lateral derecho estuvo en la fecha FIFA, donde defendió la camiseta de la Selección de Perú, y en la igualdad ante Marruecos fue reemplazado por una molestia física. Por eso mismo, el DT lo preservó.

Así como no está el ex Rayo Vallecano, en la nómina figura Jabes Saralegui, una de las joyitas de las inferiores. Sin embargo, en el partido de Reserva, el mediocampista por la derecha tuvo que ser reemplazado tras dislocarse el hombro, y es muy factible que no forme parte.

Otro de los que no estará por un inconveniente físico será Martín Payero, que sufrió un desgarro de grado II en el aductor izquierdo, y tendrá una recuperación de tres semanas como mínimo. Por este motivo, el ex Banfield recién podría reaparecer frente a Racing, a fines de abril.