A pesar de que Boca no tuvo una buena noche en Venezuela, los dirigidos por Mariano Herrón no fueron derrotados por Monagas y se trajeron un punto. Eso sí, de cara a lo que será el próximo compromiso frente a Deportivo Pereira, que se disputará el 18 de abril en La Bombonera, no tendrá a Bruno Valdez ni a Facundo Roncaglia.

El paraguayo, sobre el final del primer tiempo fue expulsado por roja directa, y el ex Osasuna por doble amonestación, pero en los minutos finales del complemento. Sin duda alguna, terminar el encuentro con 9 futbolistas fue un caos para Herrón, pero antes ya había sufrido un gran dolor de cabeza, ya que se había lesionado un jugador clave.

Solamente estuvo 8 minutos en cancha: Miguel Merentiel, que ingresó por DaríoBenedetto, tuvo que ser asistido por los médicos de Boca y pidió el cambio debido a una molestia muscular. Si bien el ex Palmeiras no fue gravitante en cancha, le complicó todo el panorama al DT, ya que el domingo no podría estar ante Colón por la Liga Profesional.

Todavía no hay un parte médico respecto a la salud de Merentiel, pero Herrón ya está sufriendo porque el delantero se tomó la zona del isquiotibial y quedó tendido en el suelo, como si se tratara de un gran desgarro. Una vez que arriben a Buenos Aires, el uruguayo se realizará la resonancia magnética correspondiente para determinar el grado de la lesión.