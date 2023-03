"No me lo imaginaba": la revelación de un ídolo de Boca sobre Ibarra como DT

Si bien se consagró campeón en dos competencias distintas desde su arribo en julio del 2022, Hugo Ibarra como DT de Boca no terminó de asentarse y de establecer un estilo de juego propio y reconocible. Es cierto, sí ha podido potenciar jugadores como Luca Langoni y Nicolás Figal, además de traerle calma a un contexto complicado en el plantel xeneize al momento de su asunción, pero en cuanto al juego aún tiene una deuda pendiente.

Es por esto, y por la marcada irregularidad con la que Boca está atravesando el 2023, que el entrenador xeneize se encuentra bajo la lupa y es cuestionado por los hinchas en las redes sociales y en La Bombonera en las últimas presentaciones de local del club de la Ribera.

Sorpresivamente, un ídolo de la institución que fue multicampeón en la época de Carlos Bianchi y que conoce a Ibarra por haber compartido años en el plantel de Boca en esos tiempos reveló este lunes una contundente opinión suya sobre el actual DT xeneize. En concreto, hablamos de Roberto "Pato" Abbondanzieri.

El arquero santafecino que supo ser parte del cuerpo técnico de Martín Palermo dialogó con D-Sports Radio y, fue claro al hablar del presente xeneize. Además de mostrarse auspicioso al afirmar que "Boca va a pelear el torneo" y que no ve mal al equipo pero que cree que "le falta un poco más", el Pato también afirmó que, para él, no sabe si Boca podrá pelear ante los brasileños la Copa Libertadores.

Luego, sobre Hugo Ibarra, no anduvo con vueltas y dejó una curiosa revelación: "No me imaginaba a Ibarra como DT", soltó y añadió: "Creo que no tiene aún un patrón definido. Le falta una identidad y eso no es sencillo de encontrar". Por último, también sentenció que no le gustan las críticas a un ídolo de Boca como es el actual entrenador: "Es típico que cuando Boca pierde lo van a criticar al 'Negro', eso duele", cerró.