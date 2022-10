Si bien el equipo está rindiendo y los resultados positivos se repiten, hay una cuestión que preocupa a Hugo Ibarra y sus colaboradores. El plantel de Boca siempre encuentra alternativas importantes entre los suplentes y juveniles pero varias de las figuras titulares fueron baja en las últimas semanas.

Por caso, este domingo el Xeneize recibirá a Vélez sin Marcos Rojo y Nicolás Figal, la zaga de centrales titular para el entrenador. En sus lugares estarán Carlos Zambrano y Gabriel Aranda. De todas maneras, esta situación sirve para que el cuerpo técnico tome una importante decisión de cara a lo que viene.

Octubre será un mes importantísimo para el club. El plantel se la juega en la Liga Profesional 2022 y la Copa Argentina y de los resultados de estas semanas depende la obtención o no de más títulos. Por eso, Ibarra y sus asistentes ya tienen una regla a seguir en cuanto a los lesionados.

El periodista Ezequiel Sosa reveló en TyC Sports que el cuerpo técnico resolvió no arriesgar a ningún futbolista en estos días: el que no esté al 100%, no jugará. Por eso es que Rojo fue preservado y recién volverá el próximo jueves, ante Gimnasia. El objetivo, claro está, es que no haya ninguna lesión grave que le impida a alguna de las figuras perderse los partidos más importantes del cierre del año.