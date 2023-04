Más allá de acérrima rivalidad entre Boca y River, la cual construyó gran parte de la historia del fútbol argentino, no es una rareza encontrar futbolistas que lucieron ambas camisetas. Con el solo hecho de plantear el tema, rápidamente emergen nombres como los de Óscar Ruggeri, Gabriel Batistuta, Ricardo Gareca, Juan José López, Fernando Gamboa, Julio César Cáceres, etc.

Y dentro de ese listado, quien también puede ser parte es la flamante estrella mundial, Mateo Retegui. El delantero del Club Atlético Tigre, que se convirtió en un caso único en la historia por haber sido llamado por Roberto Mancini para la Selección de Italia militando en el Fútbol Argentino, también cruzó de una vereda a la otra.

Así lo contó Jorge Raffo en una entrevista que le brindó a Bolavip en España. El exdirector de divisiones inferiores de Boca y actual del Elche Club de Fútbol, por un lado, recordó cómo fue el arribo del nueve de la Azzurra al Xeneize procedente del Millonario, y por el otro, resaltó el detalle de cuando debió inclinarlo para que se centrara en sus aspectos ofensivos.

''Haber visto llegar a Mateo desde el Club Atlético River Plate, haberlo visto, haberlo tenido durante el primer año, haberle cambiado la posición porque jugaba de extremo, hacerle entender la gran utilización de los espacios y la enorme precisión en la definición que tenía por haber jugado al hockey y haberlo convencido porque él no quería saber nada de jugar en esa posición... Ahora verlo triunfar para mí es muy importante''.

Asimismo, Coqui consideró que Mateo Retegui es el primer caso de otros que seguramente irán cayendo en un futuro cercano: ''Creo que le abre las puertas a muchísimos futbolistas argentinos. Cuando tenés una gran generación, a veces tapona, sin querer, a otros grandes talentos que pueden aparecer atrás. Verlos triunfar en otro país, como formador, me genera una enorme alegría porque me siento parte de ese proceso. Como argentino, ya empieza a ser mitad y mitad la alegría y la tristeza de ver que ese pibe no puede llegar a su selección, como es el caso de Nicolás Capaldo, que trajimos de La Pampa y hoy triunfa en la Champions, como es el caso de Leonardo Balerdi y el caso de otros chicos''.

Para cerrar, Raffo compartió su lectura de la labor empleada tanto en la Selección Argentina como en la de Italia: ''El proceso de selección que está llevando nuestro país es excelente desde hace varios años, viéndolo a Pablo Aimar y a todos aquellos que fueron mundialistas. Por las conexiones que tengo con muchos jugadores y entrenadores italianos, el fútbol italiano en crisis desde su formación, porque a pesar de tener buenos futbolistas, en los cuatro procesos que son el de la detección, formación, promoción y consolidación, por la compra masiva de futbolistas, el último paso de la consolidación no llega a causar efecto. Por eso obliga a la federación a ir a buscar talentos a otros países''.