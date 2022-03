Ahora que está en el centro de la escena, aparecen comentarios por todas partes. El historial conflictivo de Agustín Almendra sumó su capítulo más resonante pero no fue el primero. Ahora Gerardo Salorio, excolaborador del cuerpo técnico de José Pekerman, recordó una historia que vivió junto al volante de Boca en selecciones juveniles.

"Lo de Almendra no tiene retorno. Cuando vos insultaste ya no hay pedidos de disculpas", opinó en primera instancia sobre la pelea con Sebastián Battaglia. Y ahí recordó su historia con Agustín: "A él lo conozco del sudamericano Sub 15 en Colombia. Una vez le dije que estaba yendo por el camino incorrecto y que tenía que hablar con Román".

Al parecer, las malas actitudes del mediocampista siempre estuvieron. "Cuando se va de la Sub 15, Agustín se va a un seleccionado Sub 17 y no queda, porque venía con algunos problemas que yo venía detectando, como el uso de celular cuando no debía y otro tipo de cosas", repasó Salorio.

Además, el preparador físico contó una historia increíble: "En inferiores Almendra tenía partidos increíbles y otros que no estaba, no aparecía. En el juvenil de Colombia vi algo parecido", comenzó. Y ahí dio los detalles: "Jugamos por el tercer puesto con Ecuador y en un momento determinado le digo a Agustín: '¿Vas a venir mañana? Porque a veces estás pero no aparecés'. Tuvo un partido increíble, no me habló y me vino a gritar el gol en la cara. Pero me sirvió, porque lo puse en compromiso con el equipo".