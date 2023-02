Un exfutbolista del Xeneize no ocultó sus ganas de regresar al club en el rol de director técnico. ¿Le tocará algún día?

No son muchos los afortunados que tienen la chance de jugar en un equipo como Boca y mucho menos los que pueden volver a trabajar ahí un tiempo después. Habitualmente, ese beneficio solo lo tienen los ídolos y unos pocos más. Ahora apareció alguien con el deseo de que ese regreso se lleve a cabo.

Si hay algo que Juan Román Riquelme hizo a lo largo de su ciclo como vicepresidente del Xeneize es confiar en viejos conocidos. El primero de ellos fue Miguel Ángel Russo, quien fue dos veces campeón en su última etapa con un ex-Boca a su lado: Leandro Somoza.

El Flaco, que después de ese ciclo arrancó con su propia carrera de entrenador, no ocultó sus ganas de llegar al club de la Ribera. "Me gustaría dirigir Boca", expresó en diálogo con Boca de Selección, pero advirtió: "Que yo haya jugado 20 años en el club, no significa que esté capacitado. Hay que prepararse”.

A la hora de hablar de Riquelme, Somoza dijo que “cuestionar sus decisiones es difícil porque no se sabe cómo es el día. Lo de Ibarra está muy bien, hay que bancarlo”. De todas formas, aseguró: "Nosotros trabajamos tranquilos con Román”. ¿Tendrá la chance en el futuro?