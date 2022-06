A horas de entregar la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca no sumó ningún refuerzo y todo indica que no lo hará. Por primera vez en mucho tiempo da la sensación que el Xeneize puede competir con lo que tiene gracias a haber retenido a todos los miembros importantes del plantel. De todas formas, no se descarta que llegue alguien sobre la hora.

Para que el mercado argentino termine falta poco, pero no es igual en todos lados. Las ofertas del exterior pueden seguir apareciendo con el correr de las semanas y por eso en el Xeneize quieren estar atentos. Ante una hipotética caída del equipo de Battaglia ante Corinthians pueden surgir bajas, y Martín Arévalo advirtió que puede haber una muy importante.

"Izquierdoz tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Yo no me atrevo a decir qué va a pasar de acá en adelante, pero si quiere, el 30 de junio manda una carta y se puede ir. Tiene cláusula de salida unilateral", reveló el periodista y agregó que "recibió tres ofertas del exterior".

"Por más buena que sea la oferta, se va a quedar a jugar con Corinthians. Boca está tratando que Izquierdoz se quede conforme estos seis meses, mejorándole el salario sin extenderle el vínculo. Lo están intentando", aseguró Arévalo. El tema es lo que puede pasar si el Xeneize queda afuera temprano del plano internacional: "Si Boca no avanza mucho en la Libertadores, no descarto que Cali no llegue a diciembre. Solo le falta ese trofeo. Él se queda para ganar la copa y, si eso no sucede, las ofertas que tiene las puede analizar de otra manera".