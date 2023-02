Después de muchísima incertidumbre, se confirmó el motivo por el que no viste la camiseta de Boca.

Boca está con la mente puesta en lo que será el partido frente a Platense, donde los dirigidos por Hugo Ibarra buscarán retornar a la senda de la victoria tras la caída contra Talleres en Córdoba.

En las últimas horas, el propio entrenado del Xeneize manifestó que realizará modificaciones en el equipo. Algunas serán obligadas por lesiones, pero otras por suspensiones. Y así como hay jugadores que tampoco tienen acción por una cuestión de rendimientos, se develó el misterio de una pieza fundamental.

Hace muchísimo tiempo que no viste la azul y oro. De hecho, su última presentación como futbolista de Boca fue el pasado 1 de mayo, en la cancha de Argentinos Juniors frente a Barracas Central, que hacía de local en La Paternal. Aquella noche, disputó 19 minutos, ya que ingresó desde el banco de suplentes, y luego nunca más se lo vio en acción.

Diego González sufrió muchísimas lesiones durante los últimos años, donde tanto en Racing como en el Xeneize se la pasó más tiempo dentro de la enfermería que en un terreno de juego. Y al estar sin realizar actividad a la par de sus compañeros, los músculos le quedaron muy debilitados. Por eso mismo, posee desgarros consecutivos.

En las últimas horas, el periodista Diego Monroig respondió a la pregunta de Alina Moine por la ausencia del ex Santos Laguna, y sostuvo que "Pulpo González no juega porque tiene una lesión muscular". Aún no tiene fecha para que se dé su retorno al plantel profesional de Boca, por lo que Hugo Ibarra deberá continuar esperándolo.