Tras su salida de Boca, Diego González arranca su etapa en Unión Española con el pie derecho. En la Noche Roja, partido amistoso donde el club aprovecha para presentar a sus refuerzos, el Pulpo se despachó con un golazo impresionante para marcar el 2 a 0 contra Unión La Calera.

El partido contó con la participación de argentinos como Emiliano Vecchio (ovacionado en su regreso) y Franco Frías, pero la jugada de la noche la protagonizó el ex-Boca. A los 37′, con el partido 1-0, el mediocampista marcó con una definición digna de Premio Puskas.

La pelota le quedó picando en el vértice del área al volante. Lejos de perfilarse, sacó un remate de volea (casi una tijera) para que el balón se meta por encima del arquero, que no tuvo reacción. A sus 36 años, González empieza a demostrar su calidad.

Qué dijo el Pulpo González sobre su salida de Boca

En diálogo con D Sports Radio, el Pulpo analizó su etapa en el Xeneize: “Fue difícil. Imaginate que tuve la fortuna de jugar y el culo de hacer goles en todos los equipos donde me tocó estar. Me tocó llegar a Boca con una edad en la que estaba muy maduro como ser humano. Venía de recuperarme de la rodilla y a los 5 meses me tocó lesionarme en esa final (de la Copa Maradona) con Banfield. Después de eso me apuré para volver a jugar, ese fue mi principal error. Yo dejaba de lado la parte kinésica por el afán de volver antes. No me arrepiento de nada porque siempre lo hice desde el corazón”.

Sobre su poca continuidad, bromeó: “Según todo el mundo, soy el mejor cebador de mates de la Argentina. Ojalá algún día lo pueda probar. Yo me reía porque es parte del juego, de lo que se vive en este siglo. Nosotros nos divertimos porque hay muchas ocurrencias que van con maldad y te terminás riendo. En la interna uno sabe que no es así“.

“Cuando nosotros empezamos a jugar, no estaba la locura esta de las redes sociales. Era escuchar a los periodistas, leer el diario y ver los partidos. Ahora, cualquiera desde un sillón, si quiere salir a matar a un jugador, lo puede hacer”, analizó.