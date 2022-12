El futuro de Agustín Rossi se mantiene en suspenso y los hinchas de Boca se ponen impacientes. Por ahora las negociaciones con el Consejo de Fútbol no prosperaron. Al no haber acuerdo, no es posible saber qué sucederá con su futuro y todavía no hay precisiones.

Mientras todos en el Xeneize se preguntan qué sucederá con el arquero, hay otra negociación que también mantiene en alerta a todos los dirigentes del club. El futuro de un jugador importante no está asegurado y eso genera preocupación.

El periodista Augusto César reveló en Radio Continental que las charlas para renovar el contrato de Valentín Barco están estancadas. "Es un tema que preocupa muchísimo a Boca. Preocupa a la par que lo de Rossi", avisó el cronista al aire.

"Saben que si en este mercado no renueva, a partir de junio del año que viene puede firmar como jugador libre. Es prioridad", agregó Augusto. Y completó: "El Consejo no respondió a la contraoferta del jugador. Pero habiéndolo mandado a Reserva, uno intuye...". ¿Se irá?