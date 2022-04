Solo dos partidos seguidos sin victorias alcanzaron para que Agustín Almendra vuelva a aparecer en la órbita del Mundo Boca. El volante, relegado por Sebastián Battaglia por indisciplina, reaparecerá en Reserva en la mañana de este viernes aunque el DT ni piense en indultarlo.

Está claro que la decisión de que el joven de 22 años sume minutos con la camiseta del Xeneize pasa por Hugo Ibarra y el Consejo de Fútbol. Teniendo en cuenta que su vuelta es un hecho, Battaglia convocó a los referentes del plantel y fue clarito respecto al tema.

Según reveló Martín Arévalo en ESPN F10, el DT habló con Izquierdoz, Rojo, Fabra y Benedetto. A los 4 "les aclaró que él no fue quien incluyó a Almendra en la lista de la Copa Libertadores y que, para él, el tema está absolutamente terminado y no hay marcha atrás por más que el Consejo se lo pida".

El periodista remarcó que, desde el 28 de febrero, el mediocampista no se entrena en primera, no deja el auto en el estacionamiento de la primera y no pasa por ese vestuario. "Esa decisión se tomó por la armonía grupal", recordó.