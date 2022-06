Durante el lunes se confirmó que Eduardo Salvio no seguirá en Boca. El delantero termina su contrato con el club este jueves 30 de junio y eligió no renovar su vínculo para irse libre. Y ya tiene nuevo destino: arregló su paso a Pumas de la UNAM.

El consejo de fútbol le ofertó un contrato con una generosa oferta económica, según reveló Juan Román Riquelme. Pero se negó a modificar la propuesta ante la respuesta del jugador. Mientras tanto, revelaron que hay otros motivos que llevaron a Salvio a tomar la decisión de irse de Boca, más allá del dinero.

El Diario Olé informó que al futbolista no le gustó el trato del club. "Salvio no se sintió querido, simple. No se sintió parte de lo que se viene en Boca. O al menos sintió que no se lo demostraron con acciones. Pese a las declaraciones de Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez, la realidad fue muy distinta. Esas palabras, ese deseo, no se tradujo en los hechos", menciona el medio en un artículo.

"Incluso, más allá de que Román le diera nada menos que la 10 de Boca, tampoco cayó muy bien en Toto que unos días después de ese gesto el propio ídolo tildara de 'inocente' en una entrevista televisiva tras que, según JR, Toto haya pecado de ingenuo en una jugada ante Colón, en febrero de este año", agrega la publicación. A pesar de esta situación, el "Toto" decidió ir con el plantel a San Pablo y estará a disposición esta noche frente a Corinthians.