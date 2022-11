Óscar Romero llegó a Boca a principios del 2022 y se acomodó dentro del plantel por su calidad técnica y su visión de juego. El paraguayo se ganó un lugar de importancia dentro del equipo y por eso no es raro que ahora el que suene como refuerzo para el Xeneize sea su hermano Ángel.

En enero, el Consejo de Fútbol se interesó en Ángel pero la negociación no terminó como esperaban en Boca. De todas maneras, en el cierre del mercado llegó Óscar y ahora la ilusión es volver a juntar a los hermanos. ¿Qué piensan en el club con un regreso de la dupla paraguaya, teniendo en cuenta los problemas de comportamiento que hubo en San Lorenzo?

El periodista Augusto César dio un panorama sobre el tema en ESPN: "Con respecto a Ángel Romero, el panorama es mucho más sencillo. Si queda libre, va a tener la oferta de Boca para venir. No va a seguir en Cruz Azul, veremos si tiene ganas de jugar en el fútbol argentino. Sería solamente ponerse de acuerdo en el contrato". Y agregó: "En el mercado de pases de principio de año, Ángel era el que quería Boca. Óscar llega después, al final. Ahora se pueden llegar a unir".

"Con respecto a las dudas que hay sobre los dos juntos y el comportamiento, hay que ver qué les permitieron en San Lorenzo", sostuvo el cronista. Y seguró: "Estoy seguro que no les permitirían hacer juntos lo que sí les dejaron en San Lorenzo. Esa parte no se analiza y no les preocupa. Sí poder cerrarlo y traerlo". ¿Llegará Ángel?