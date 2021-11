En un mediodía cargado de novedades, Juan Román Riquelme habló en exclusiva para TNT Sports en el programa Halcones y Palomas. En el mismo, el Vicepresidente de Boca repasó los distintos temas que ocupan la agenda, como la reunión con los jugadores post-derrota ante Gimnasia, su gestión al mando del Consejo de Fútbol, los refuerzos y mucho más. Sin embargo, también hubo tiempo para responder a las críticas.

Durante el pase de ayer entre ESPN F12 y ESPN F90, Oscar Ruggeri se descargó -y muy fuerte- por lo sucedido en La Bombonera tras el partido entre el Xeneize y el Lobo. El principal apuntado en su discurso fue Riquelme, a quien acusó de haberlo "defraudado como tipo". Además, el Cabezón lanzó: "Gracias a Dios que no fuimos compañeros". La respuesta no tardó en llegar.

En diálogo con TNT Sports, Román se refirió a los dichos del exjugador y panelista del programa de Sebastián Vignolo luego de que Hernán Castillo le preguntara por lo sucedido. "Cada uno es libre de decir lo que quiera. Yo no veo mucho lo que pasa en la tele, pero a mí me cuentan todo", comenzó relatando el ídolo.

"Si un amigo mío sale a decir que yo lo defraudé, yo me pondría mal porque sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Ahora, si lo dice una persona que yo no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a alguien con quien no tengo relación", sentenció Román de manera contundente sobre Oscar Ruggeri. En el cierre, el Vice expresó: "Vivo tranquilo. No le hago mal a nadie. No le debo nada a nadie. Trato de ser simple en mi vida. Lo que dice ese muchacho para mí no cuenta".