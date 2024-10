El ex defensor de Boca y la Selección Argentina le pidió a Juan Román Riquelme que vaya por un DT que no está en el radar.

Después de lo que significó la salida de Diego Martínez, en el mundo Boca están buscándole un reemplazo. Y en el mientras tanto, desde la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme decidieron que Mariano Herrón comande al plantel que viene de tres derrotas en fila. Eso sí, la danza de nombres continúa a flor de piel, donde además de los candidatos que le gustan al Consejo de Fútbol, también hay jugadores con pasado en la institución, como es el caso de Oscar Ruggeri, que piden por diferentes entrenadores.

A lo largo de los últimos días, quien se postuló públicamente para comandar las filas xeneizes fue Carlos Navarro Montoya, quien en la actualidad se desempeña como panelista en ESPN F90, el programa televisivo que conduce Sebastián Vignolo. Pero mientras se analizaba el presente y el futuro del club de La Ribera, ex defensor que fue campeón del mundo en México 1986 le hizo un claro pedido a Riquelme: la contratación de Gabriel Heinze.

“Riquelme tiene que darle las llaves del club a Heinze. Soy Riquelme, me siento en el palco y ahí está Heinze. Saco al Consejo y me lo llevo al palco”, esbozó el también panelista de la misma señal. Claramente, llamó la atención de todos porque el oriundo de Crespo, a sus 46 años, se encuentra sin trabajo tras su paso por Newell’s Old Boys, pero además está radicado en España y sin intención de regresar al país.

A pesar de que el Gringo no se encuentra, en este momento, dentro del radar dirigencial, su compañero Marcelo Sottile le retrucó que sería muy difícil el arribo del ex futbolista de Manchester United, ya que no habría una buena relación con el actual presidente: “Por la relación quebrada en la Selección Argentina, no hay chance”, indicó.

Gabriel Heinze, el DT que Oscar Ruggeri quiere en Boca. (Getty Images)

Los números de Gabriel Heinze en su último trabajo

Con 50 partidos dirigidos, Gabriel Heinze logró obtener 18 triunfos, 16 empates y 16 derrotas, sumando 50 goles a favor y 41 en contra, en lo que fue su último trabajo al frente de Newell’s Old Boys, club al que llegó en enero de 2023 y se marchó en diciembre de ese mismo año.

Gabriel Heinze habló de la posibilidad de dirigir a Boca

En lo que fue la última presencia de Gabriel Heinze dentro de La Bombonera, donde estuvo al frente de Newell’s Old Boys, en plena conferencia de prensa se refirió a la chance de llegar al Xeneize.

“No sé qué responderte, hoy me toca el lugar posiblemente el más lindo, no sé si me tocará otro tan lindo, en el que me toque trabajar poniendo el corazón. Yo tengo esa mezcla y es muy difícil encontrarla. Levantarte todos los días para ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y rico en toda la historia, y ponés el corazón y muchas cosas más en juego. Eso es lindo, no es presión. Pero no lo sé, porque la vida no sabés dónde te lleva. No lo sé, sí que estoy y viví un año en un lugar muy lindo que me ha dejado trabajar. No lo sé, la vida nunca se sabe para dónde te lleva… No lo sé, es muy difícil”, esbozó el Gringo, quien siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme. ¿Esta vez se dará?