Ruggeri dio detalles de cómo está Carlos Salvador Bilardo: "Está en su mundo"

En algún momento del Mundial de México 1986, Carlos Salvador Bilardo le manifestó a sus jugadores que no buscaran el dinero sino que fueran detrás de gloria porque los hinchas se lo agradecerían por el resto de la eternidad. Y a pesar de que hace varios años dejó la actividad, sobre todo por una cuestión de salud, no solo los simpatizantes de la Selección Argentina lo recuerdan y le agradecen. Algunos de los que supo dirigir, como es el caso de Oscar Ruggeri hace lo propio.

Al Cabezón, cada vez que habla de Bilardo, se le llenan los ojos de lágrimas. Y es que fue muy importante para su carrera deportiva. Pero también por una cuestión de que la enfermedad que posee el ex Estudiantes de La Plata avanza de a poco. El jueves 24 de octubre, a sus 86 años, fue visitado por el Checho Batista, Jorge Burruchaga, el Chino Tapia, Oscar Garré y Ricardo Giusti, quienes junto a Ruggeri fueron hasta el barrio porteño de Caballito, donde está cuidado por especialistas.

“Ahí está, peleándola. Bien. Cada vez que vamos en camino a verlo, pensamos que vamos a encontrarnos con el tipo que nos empezó a dirigir. Y ese tipo no está más. Está este Bilardo que nos hace reír”, exclamó el ex defensor de Boca y River que, entre risas, además agregó: “Lo puteamos de las cosas que nos hizo, de las cosas increíbles que hicimos con este tipo. Hoy no hay posibilidad alguna de que un entrenador haga lo que nos hacía a nosotros”.

Durante la última emisión de la semana de ESPN F90, programa del que forma parte como panelista, el campeón del mundo que también jugó en Real Madrid, Lanús y San Lorenzo brindó detalles de cómo se encuentra el Doctor, de quien sostuvo que “está en su mundo”, y que es “cuidado por dos chicos que están atento a todo. La verdad que son unos fenómenos”. Por otra parte, comentó que en la actualidad son ellos (los ex jugadores) quienes lo ‘retan’ por las mismas situaciones que se enojaba cuando era el DT del seleccionado: “Sacás la comida… ayer sacaron las galletitas y le metía a las de chocolate. Yo lo puteaba porque a nosotros nos decía que no comiéramos chocolate, que no comiéramos boludeces. Y ahora come él”, indicó.

Oscar Garré, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, el Chino Tapia, Ricardo Giusti y Oscar Ruggeri junto a Carlos Bilardo.

¿Qué es el síndrome Hakim-Adams? La enfermedad que sufre Carlos Bilardo

Siendo una enfermedad muy difícil de diagnosticar, los médicos suelen confundir a este síndrome con el Alzheimer o el párkinson. Similitudes que no permiten una temprana detección de la misma por lo que los tratamientos suelen llegar con la misma ya avanzada.

Este síndrome que se le detecto a Bilardo en 2018 se genera a causa de un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro que provocan diferentes problemas neurológicos y cognitivos que llevan al paciente a tener falta de atención o concentración.

Sumado a esto, Bilardo y quienes sufren este problema suelen tener problemas musculares, sobre todo en las piernas, e incontinencia urinaria. Dos puntos importantes a los que se les debe prestar suma atención ya que pueden traer otro tipo de problemas como traumatismos graves o infecciones.

