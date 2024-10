Óscar Ruggeri decidió salir en defensa de Ricardo Gareca, con quien fue compañero de Selección Argentina, tras las declaraciones en su contra que volvió a realizar Arturo Vidal por seguir sin ser convocado por este a la Selección de Chile, que actualmente ocupa la anteúltima posición en las Eliminatorias de CONMEBOL.

“No hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentar a Brasil”, había dicho el jugador de Colo Colo en la previa del duelo que el seleccionado chileno afrontará como local el próximo 10 de octubre. “No podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgás a queda fuera de otro Mundial”, agregó, además de pedir que jugadores como Mauricio Isla, Charles Aranguiz y Marcelo Díaz también fuesen convocados.

Fue por esas referencias que Ruggeri salió al cruce, destacando que con esos nombres, más allá del bicampeonato de Copa América, Chile también se perdió de disputar las últimas Copas del Mundo. “Es increíble la verdad. Le voy a contestar, es muy simple. Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con 8 años menos o 4 años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”, comenzó diciendo en ESPN F90.

Y continuó: “Hace dos Mundiales que no van. Mas a mi favor. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tatar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Ahora, si vos venías 10 años jugando Mundiales, bueno, hasta yo lo llamo a Gareca y le digo ‘che, ponelos a estos tipos’. Pero hace dos Mundiales que no van con las grandes camadas y Vidal en su plenitud, con ese jopo bárbaro. Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial, es muy sencillo”.

Para Ruggeri, Arturo Vidal es “un jugador más”.

Ruggeri también criticó a Vidal por la serie ante River

Más allá que Arturo Vidal jugó en buen nivel la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, defendiendo la camiseta de Colo Colo, el campeón del mundo en 1986 también lo criticó por las declaraciones que hizo tanto durante como después del desarrollo de ese cruce.

“A este le gusta hablar, mamita querida… Con River también, habló y lo eliminaron. Yo lo vi el partido, no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió. Pero bueno, en vez de apoyar a la Selección… Él tendría que estar apoyando a la selección de chile a los otros compañeros”, señaló.

Para Ruggeri, Vidal es un jugador del montón

Ruggeri destacó que ni Lionel Messi, ni Diego Maradona, dos de los mejores futbolistas de la historia, se permitieron alguna vez hablar en el tono que lo hizo Arturo Vidal exigiendo su presencia en la Selección de Chile, actitud que en su opinión no se condice con su nivel de jugador.

“Pregunta si hay uno mejor que él. ¿Quiere decir que el que está en la Selección es un desastre? Ni Messi dice eso, ni Maradona lo dijo, que son genios. Este es normalito, es un jugador más. Piensa que es el fenómeno de Chile y mirá que hubo fenómenos eh, como Bam Bam (Zamorano), que al lado de este chico es un monstruo. Pero él dice que es el mejor de todos… Hay que demostrarlo eso, todos los días y todos los años, no ahora, si ahora ya está para dejar”, concluyó.