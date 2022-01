Jugar en Boca es una experiencia que la gran mayoría de los futbolistas que surgen en Argentina quieren vivir. Y no todos tienen la oportunidad de lograrlo. Sin embargo, las negociaciones no siempre terminan bien y, muchas veces, la chance existe pero no termina concretándose.

Un futbolista fue buscado por Juan Román Riquelme en el 2021 y su incorporación al Xeneize fue una posibilidad real, pero finalmente no pudo cerrarse. Ahora que ya pasó un tiempo y se fue del país, reveló los motivos que lo llevaron a rechazar la propuesta del consejo de fútbol.

Franco Di Santo recordó en Radio La Red cómo fue el momento en el que estuvo cerca del conjunto azul y oro. "El ofrecimiento de Boca existió. Muchos me decían que no me iba porque en San Lorenzo cobraba en dólares. No cobré nunca en dólares. Después me decían por la plata... Si hubiera sido por la plata, me hubiese ido libre en ese momento, me debían tres o cuatro meses", tiró.

"Ellos no querían que me fuera y yo prometí que no me iba a ir, me pagaran o no me pagaran, que me iba a quedar hasta el final de temporada por respeto a mis compañeros. Quedo como el malo de la película cuando no lo fui", señaló el delantero, que acaba de sumarse al Göztepe de Turquía. Y completó: "La única forma en que me iba en ese momento, y se lo dije al presidente, era si le dejaba algo a San Lorenzo. No llegaron a un acuerdo. No sé qué pasó en el medio. Decidí quedarme".